VÍCTOR BLANCO Y UNA POSIBLE FECHA PARA EL REGRESO DEL FÚTBOL ARGENTINO

Este martes, en medio de la cuarentena, Víctor Blanco habló sobre el regreso del fútbol argentino, y de una posible fecha.

En la previa del partido de Racing contra Nacional de Uruguay en la reanudación de la Copa Libertadores, el presidente de la Academia confirmó que habrá una reunión para definir la vuelta de la competencia doméstica.

“Con el tema del torneo tenemos programada una reunión para la semana que viene, para tocar ese tema y varios temas más, y en lo posible tener una fecha de comienzo, pero es muy incierto porque varía día a día», comenzó en una entrevista con Milenium Sports (106.7), y añadió: «El tema este de la pandemia no depende de los dirigentes y que digamos empezamos el 9 o el 15, si la realidad después no lo permite».

En relación a los clásicos, fue contundente: «En cuanto a los clásicos, ya me manifesté: me parece que si nos tenemos que cruzar con nuestro clásico rival hay que jugarlo por supuesto, ahora jugarlo de alguna manera por jugarlo y desprestigiarlo no me parece que esté bien, pero si es algo que por fixture nos toca, por supuesto tratar de jugarlo y ganarlo como siempre”.

A modo de cierre, Blanco comentó acerca de las ganas que tienen todos de que comience el torneo local, pero que la salud siempre está primero: “Yo creo que la gran mayoría de los dirigentes queremos arrancar el fútbol porque no podemos tener los clubes parados, pero siempre privilegiando la salud. Cuando eso esté garantizado queremos empezar lo antes posible, porque no es lindo un club sin actividad, sin vida. Racing tiene 600 empleados 600 chicos en el colegio, que tampoco pueden volver. La verdad que ver el club así tampoco es bueno”.

Crónica