Vergonzoso:”El vice intendente de Pago de los Deseos Ricardo Jesús Vallejos fue denunciado por usurpación””

Un productor de la zona de Pago Arias paraje que corresponde a Pago de los Deseos denunció al vice intendente de esa localidad Ricardo Jesús Vallejos.

Cardozo denunció ante la autoridad policial que el día jueves 7 de mayo del año 2020 siendo aproximadamente las 14 horas se encontraba trabajando en su campo, en la que continua en posesión de mi padre Riquelme de la Cruz, campo que está ubicado en la Segunda Sección Pago Arias con una superficie de 37 hectáreas en la que linda al norte con Elpidio González, al sur con Neco Acosta al este con Sara Aguirre y al oeste con Plácido Avalos en el cual tiene inscripto en el registro de la propiedad inmueble tomo N°3 folio 630 N° 607 año 1955 adrema Q1-724-3.

Veo que de pronto ingresan a mi propiedad dijo Cardozo, sin mí autorización los ciudadanos Reynaldo y Ricardo Vallejos e hijo, y este último, se pone a cortar los postes y alambrados nuevos que he puesto en mi propiedad, con una motosierra destruyeron totalmente los alambres así como también se cortó una tranquera de cimbra y unos metros más adelante luego volvieron a cortar nuevamente un pedazo de alambrado realizando daños a mi propiedad. Todo esto se fue convirtiendo en diversas causas entre la que se halla la Restitución de la Propiedad de mi padre por una orden judicial en los autos Riquelme de la Cruz Por supuesta usurpación expediente N° 28 que se tramita ante el juzgado de instrucción de Saladas y las diversas denuncias contra mi persona referida al mismo campo las cuales son Cardozo Hugo Alberto por Supuesta usurpación Saladas expediente N° 4889 por un inmueble que se halla totalmente restituido por la cámara del crimen en autos Riquelme de la Cruz su denuncia por Supuesta usurpación Saladas expediente 28 Cardozo Hugo Alberto Martín Rodríguez y Riquelme de la Cruz por supuesta usurpación – Denuncia Felipa Soto todos tramitados en el juzgado de instrucción de Saladas aclarando que estas personas me empezaron a amenazar diciéndome que deje de romper el alambrado porque de igual manera lo iban a volver a cortar las veces que ellos quieran. Así mismo quiso aclarar que las diversas causas que se hayan iniciado, están finalizadas dijo Cardozo.

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

El productor maderero también expuso que en el establecimiento existen cinco lugares para entrar al campo pero el vice intendente se encapricha para entrar por mi campo.

En definitiva después hubo una ampliación de denuncia sobre la venta de un campo a Facundo Alterats en total fueron 142 hectáreas y allí hay varias familias que fueron perjudicadas entre ellos está Martín Rodríguez, Acacia Román, Zacarías Fernández, Blás Aguirre Romero y Torres son más o menos entre 7 y 8 familias las que fueron perjudicadas en la venta de esta 142 hectáreas a Facundo.

Yo quiero mostrar a la gente cómo me rompieron los alambrados como destruyeron la tranquera, como me molestan y no me dejan vivir en paz dijo Cardozo.

Lo único que yo quiero es lo que me corresponde manifestó a Impacto Mercedes Hugo Cardozo.

