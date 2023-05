«Veneno para la mente»: el pésimo hábito cotidiano que daña el cerebro

Una mala costumbre fue advertida por científicos que detectaron un fuerte impacto en la salud cerebral, aunque en el estudio realizado los especialistas brindan consejos para revertir esta tendencia.

La ciencia estudia comportamientos del día a día para mejorarle la calidad de vida a las personas, y ahora detectó un comportamiento que se lleva adelante muchas veces sin darse cuenta pero que impacta en la salud cerebral «como un veneno», según identificaron los especialistas.

La Universidad de Stanford develó que esta costumbre puede dañar físicamente el cerebro al estropear las neuronas del hipocampo. Esta es la parte del cerebro utilizada para la resolución de problemas y el funcionamiento cognitivo.

«Se convierte en tu comportamiento predeterminado, lo que cambia la forma en que las personas te perciben», escribió el Dr. Travis Bradberry, autor del libro How Complaining Rewires Your Brain For Negativity, que expandió el descubrimiento de Stanford.

Desde la universidad estadounidense utilizaron imágenes de resonancia magnética de alta resolución, que les permitieron detectar «vínculos entre las experiencias de vida estresantes y la exposición a largo plazo de las hormonas producidas durante el estrés y por consecuencia, el encogimiento del hipocampo».

La costumbre que puede dañar tu cerebro

Tanto Stanford como Bradberry centraron sus estudios en cómo las quejas afectan el cerebro de manera diaria y esta costumbre se hace más frecuente a medida que se interioriza, lo que según los especialistas a largo plazo tiene efectos nocivos para la salud.

«Quejarse constantemente hace que el cerebro se configure -o se acostumbre- para que las futuras quejas aparezcan en forma más rápida. De esa manera, el cerebro entiende que es más fácil ser negativo que positivo, independientemente de lo que sucede en el entorno», describió el autor del libro que profundiza sobre esta problemática.

Por su parte, según la Universidad de California, que también investigó la problemática, «cultivar una actitud y pensamientos de gratitud experimentan un mejor estado de ánimo y energía y una ansiedad sustancialmente menor, debido a que tienen los niveles más bajos de cortisol».

Este «veneno para el cerebro» que son las quejas puede combatirse mediante la neuroplasticidad: «De ser uno neurosaludable esa actitud positiva lentamente se puede tornar en una forma de vida», explicaron como manera de revertir esta conducta.

“Le dejó secuelas serias”, el preocupante dato sobre la salud de Jorge Rial que encendió todas las alarmas

COMPARTIR