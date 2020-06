Varado: Joven correntino chamamecero dio positivo por Coronavirus en EEUU

A través de un mensaje de Whatsapp que se viralizó este martes, una gran cantidad de personas se sumó al pedido de oraciones por la salud de Ramiro, un correntino de San Cosme que permanece internado en Estados Unidos con coronavirus.

Se trata del abogado correntino que resultara electo en 2013 como “Yeroky Yara” (Dueño del baile) de la Fiesta Nacional del Chamamé.

Está internado en una clínica de Atlanta. El hisopado realizado en las últimas horas le dió positivo. Está clínicamente estable.

“Hoy temprano me avisaron que soy positivo de COVID-19. Pasé la noche con un poco de dolor en el pecho, y dificultad para respirar. Ahora me estabilizaron y estoy un poco mejor. Enseguida me llevan para una tomografía para ver mis pulmones”, escribió desde USA

Las redes sociales se hicieron eco del pedido solidario de confraternidad a la distancia con Ramiro.