Valdés resaltó el diálogo con Nación y dijo que es «normal» su relación con Colombi

«Tengo un buen diálogo con el Gobierno Nacional. La política es dialogo, tiene que haber mucha generosidad de parte de los políticos», indicó Valdés en una entrevista exclusiva con Radio Dos. Consultado por su relación con Ricardo Colombi sostuvo: «es normal»

«Nosotros no tenemos que pensar solamente para nuestro tiempo, sino para adelante. Tenemos que trabajar con Nación para que nos apoyemos unos a otros, competir no tiene sentido», expresó el gobernador Gustavo Valdés, en el extenso diálogo que mantuvo con periodistas de La Dos en los estudios de la radio.

«Alberto Fernández tiene responsabilidades, hablé poco con él. Es difícil estar en los zapatos de un Presidente. Y mas gobernar en el medio de una pandemia y de una crisis económica. Y tal vez de la incomprensión. Tiene su responsabilidad como yo tengo las mías, que es defender los intereses del 1.100.000 correntinos», insistió.

La relación con Ricardo Colombi

Consultado puntualmente por su relación con Ricardo Colombi respondió: «es normal…», y apuntándole que el exGobernador agregó el término «alcahuentes», Valdés insistió: «yo le digo normal. Los alcahuetes, serán los mismos de antes y de mañana no hay que agredir. Debemos construir hacia delante»

«Preferentemente hay que evitar la confrontación. No es miedo, pero hay que ser positivo», opinó.

Al referirse a la grieta en el pais dijo «es horrible. Pero los argentinos vemos siempre así… River-Boca… Boca Unidos-Mandiyú- Yiyo- Eclipse… Y resulta que nosotros somos la grieta, los intolerantes. No admitimos el pensamiento del otro».

Lo que más lo enoja

«Lo que mas me enoja es el coronavirus. No puede enojarme algo mas que esto que no nos pemrite dar respuesta», dijo

La cuestión Terrile

Valdés no dudó en responder sobre lo ocurrido con Jorge Terrile, funcionario que tuvo Coronavirus, y de quien se cuestionó su responsabilidad ante la pandemia: «cuando comenzamos con los contagios era prácticamente un criminal el que se contagiaba. Pensé en su momento en eso: el primer caso en cada localidad fue tremendo. Hay otros funcionarios que se contagiaron y no supieron. En lo institucional Terrile esta haciendo un buen trabajo y eso es lo que nosotros valoramos»

Postura ante el Presupuesto Nacional

«Nosotros tenemos que acompañar el presupuesto, como otras leyes que beneficien a Corrientes», dijo, al referirse a los números del Presupuesto Nacional.

En respuesta a lo votado por Jorge Vara y Estela Regidor, respondió: «cada uno es responsable de su destino»

El 2021

«En este momento pienso en las vacunas. Voy a pensar en la elección el año que viene, ahora tenemos que pensar en la vacuna», sostuvo

Sobre el apoyo explícito ya brindado por algunos intendentes a su candidatura dijo: «Hablo con todos los intendentes, estamos haciendo un trabajo importante con todos ellos»

Radio Dos