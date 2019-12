Valdés no descartó una reelección, pero señaló que para eso aún “debe trabajar”

Si bien no desestimó de plano, el Gobernador indicó que la “posibilidad institucional siempre está” sobre una posible renovación de mandato.

“Primero tenemos que hacer y después hablar de esas cosas”, dijo el gobernador Gustavo Valdés respecto de la posibilidad de presentarse a una reelección. Si bien no descartó de plano, señaló que para eso aún debe trabajar.

“La posibilidad institucional siempre está”, manifestó el titular del Ejecutivo provincial al ser consultado en el programa de televisión Equipo de Noticias, si evalúa renovar mandato. “Tengo que trabajar si quiero tener alguna posibilidad”, expresó el Gobernador sobre si aspirará a postularse.

Anteriormente, el mandatario provincial brindó una extensa entrevista a el diario “El Litoral”, donde también se refirió a su proyecto político. “Mi proyecto político es el que me dé la gente. Si la gente quiere me va a dar dos años, si el ciudadano quiere vamos a tener la posibilidad de ir por más, pero depende del tiempo de gobierno. Pero no tenemos que hablar de estas cosas si nosotros no tenemos la posibilidad de evaluación. Primero, tenemos que trabajar y después, en todo caso, tenemos que proponer”, expresó. “Pero primero hay que trabajar porque sino, uno parece que está pensando en 2 años, y nosotros tenemos que trabajar pensando en 20, no en 2. Cuando nosotros pensamos en 2 años, en 4 años, equivocamos el camino”, aseveró el mandatario.

A su vez, Valdés también señaló a Equipo de Noticias que mantiene una buena relación con el ex gobernador, senador provincial y presidente del Comité Provincial de la UCR, Ricardo Colombi. Sucede que el dirigente radical mantiene latente la posibilidad de presentarse nuevamente.

Sobre la realidad de la UCR y el mensaje de que el partido no tenía dueño, el titular del Ejecutivo Provincial sostuvo: “Todos somos radicales. Fue un mensaje direccionado a que tenemos que debatir los radicales. Tiene que ver con que el radicalismo no tiene que tener dueño. Todos somos radicales, todos los que queremos pertenecer a las filas de la UCR”, expresó. “El radicalismo es debate”, añadió.

Salarios

Respecto del regreso de las paritarias nacionales docentes, Valdés indicó que “este año no va a ser distinto”, en pauta salarial. Sin embargo, expuso que “van a escuchar y esperar la plata que enviará Nación”.

“El 62 por ciento de la inversión presupuestaria es para la docencia”, señaló el Gobernador y sobre la administración pública en general, destacó, por lo pronto, el bono de 6 mil pesos que alcanzará a trabajadores pasivos y activos para complementar enero.