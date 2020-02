Valdés le apuntó a Macri y Cristina, pidió no se discrimine a Corrientes y se reanuden obras paralizadas

El gobernador Gustavo Valdés sorprendió este lunes (17.02.2020) en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno en despegarse del ex presidente Mauricio Macri al que señaló, como a la ex presidenta Cristina Fernández, de ser uno de los dos primeros mandatarios de Argentina que no cumplieron con sus promesas de construir el segundo puente entre las capitales de Corrientes y de Chaco.

Tras oficiar de anfitrión a la presentación de detalles de inversión que la Provincia ha ejecutado en los Esteros del Iberá en el marco del Plan Iberá II, el gobernador de Corrientes repasó en una rueda de prensa breve los fines por los cuales ha decidido impulsar junto al gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, un pedido especial al gobierno de la Nación para que incorpore dentro del plan de obras del Presupuesto Nacional la construcción del Segundo Puente entre ambas provincias, y habló de Mauricio Macri y Cristina Fernández.

“Nosotros suscribimos con (Jorge) Capitanich -gobernador del Chaco-, lo que es el pedido de que se incorpore al presupuesto nacional, conforme yo lo había pedido en su momento, cuando era diputado nacional, al presupuesto de la Nación, lo que es el segundo puente”, afirmó.

“Me parece que por ahí se quiere olvidar demasiado rápido… Buenos Aires. Es una promesa de dos presidentes que pasaron y no cumplieron, porque lo dijeron que lo iban a hacer en su gestión: una es Cristina Fernández de Kirchner y el otro es Mauricio Macri”, señaló el gobernador.

El objetivo de ambos gobernadores es que la Ley de Presupuesto que debe sancionar el Congreso Nacional, se logre el aval del Tesoro y la Garantía Soberana que permita al Estado buscar financiamiento.

En 2018, la construcción de este segundo puente había sido incluido en una licitación de Participación Público-Privada (PPP), que meses más tarde cayó debido a la grave situación socioeconómica argentina, por lo que no se presentaron, hasta el momento, inversores interesados.

Valdés dijo hoy que Corrientes seguirá “apostando” a lograr “esta unión física, segunda unión física entre Corrientes y Chaco”.

El gobernador de Corrientes también dijo que espera que el Estado nacional concluya la construcción de las obras viales que ha comenzado en Corrientes, advirtió que “es difícil” reactivar obras paralizadas y expresó que también espera que el gobierno de la Nación “no discrimine” a Corrientes.

La Autovía en la Ciudad de Corrientes “ya tiene principio de ejecución”; “más del veinte por ciento ejecutada, y tiene que continuar, y tienen que continuar las obras que por ahí están paralizadas y en las que hay que seguir avanzando”, dijo el gobernador.

“Nosotros entendemos las dificultades económicas pero hay vías que son centrales, que son fundamentales para nosotros”, sostuvo.

“La Ruta 40 a los Esteros del Iberá, que tiene que continuar la Nación y que está parada también. Esas son obras que son fundamentales”, indicó.

“Lo que no hay que hacer es parar las obras porque una vez que se paran las obras es muy difícil reactivarlas”, advirtió.

“Espero que tengan los recursos para poder continuar estas obras y que a Corrientes no se discrimine porque tenemos otro signo político, y que todos juntos podamos pensar desde distintos colores políticos, así como nosotros hacemos con el Estero del Iberá, que no es que incorporamos solamente nuestros signos políticos, sino que incorporamos a todos para lograr el desarrollo de Corrientes”, expresó.

“Acá lo importante es Corrientes, y lo importante para la Nación tiene que ser la República Argentina, y Corrientes, Argentina”, dijo Valdés.