Valdés garantizó unidad y Rodríguez Larreta se comprometió a terminar con la discriminación kirchnerista a Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés encabezó este viernes con el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta un acto de Juntos para el Cambio en el marco de la campaña electoral para las elecciones primarias de este 13 de agosto.

Tuvo lugar en la ciudad de Ituzaingó, luego de que ambos recorrieron la represa Yacyretá y el puerto que construye allí la provincia. «El 10 de diciembre se acaba la discriminación del kirchnerismo con la provincia de Corrientes», arengó de entrada el postulante al «sillón de Rivadavia» en la ocasión, dejando en claro su compromiso para este territorio: que la represa sea conducida por alguien de Corrientes, ampliar la Hidrovía para que llegue hasta Ituzaingó, que su administración también tenga un representante de la provincia y terminar la Autovía 12 de la ciudad Capital, además de darle importancia a las obras de conectividad. Por su parte, Valdés destacó la amplitud y consenso de la alianza que lidera en la provincia, garantizando así la unidad que necesitará el país, reiterando que «nosotros ya estamos juntos para el cambio».

El acto inició cerca de las 20 en el club Cocodrilo de la ciudad de Ituzaingó, tras recorrer el puerto que el Gobierno provincial construye en esa localidad, además de sobrevolar la represa Yacyretá y la Isla Apipé. Fue la culminación de la jornada que ambos mandatarios iniciaron a las 16 y ante la militancia, funcionarios y legisladores, los candidatos de ECO+Vamos Corrientes expresaron su compromiso, quedando para el final las palabras del gobernador Valdés y de Rodríguez Larreta.

Primeramente, el intendente local, Juan Pablo Valdés dio la bienvenida al precandidato a Presidente de la Nación, expresando que «esta visita nos hace muy bien, porque habla de la importancia de Ituzaingó en su proyecto político». Luego hablaron los precandidatos a parlamentaria del Mercosur, Ana Miño y a diputados nacionales Alfredo Vallejos, Ingrid Jetter, Federico Tournier y Gabriela Gauna.

Luego el mandatario provincial tomó la palabra y reclamó una «reparación histórica» por lo que significó la construcción de la represa, sosteniendo que «gastaron millones de dólares en Posadas y Encarnación y se olvidaron de la gente de Ituzaingó». Y consideró que «Corrientes es la primera provincia productora de energía con las represas de Yacyretá y Salto Grande y necesitamos un país que nos reconozca eso».

«Yacyretá está en Corrientes y tiene que ser instrumento de desarrollo de nuestra provincia como de Misiones y Paraguay. Yacyretá nos tira una migaja por el impacto ambiental que nos genera, este año estos miserables nos reconocieron apenas 70 millones de pesos», fustigó el mandatario correntino contra el actual Gobierno nacional.

«En el norte de Argentina queremos escuchar hablar una palabra de cuándo vamos a tener gas natural, somos tan argentinos como los que viven en el centro del país. Hoy tenemos una Argentina que camina sin rumbo con un ministro de Economía que generó una inflación del 150 por ciento y encima es el candidato a presidente, pero Juntos por el Cambio es el espacio que puede cambiar el país, somos cuatro administraciones con Corrientes, Jujuy, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, ya ganamos en San Luis y San Juan y vamos a ganar en Entre Ríos, Santa Fe y Chaco», sostuvo Valdés para marcar el rumbo del cambio, asegurando que en la provincia que administra ya se transita este camino, asegurando que «en Corrientes comprendemos que tenemos que estar juntos, por eso somos una alianza amplia, por eso te quiero decir Horacio que nosotros ya estamos juntos para el cambio».

Igual afirmación ya le había expresado el martes pasado Valdés a Patricia Bullrich, durante la visita de la otra postulante que competirá con Rodríguez Larreta por quedarse con la candidatura presidencial del principal espacio opositor. De esta manera el mandatario correntino resaltó el consenso en la alianza provincial que lidera (ECO+Vamos Corrientes) al presentar una lista única de candidatos a diputados nacionales y parlamentario del Mercosur que acompañarán a las dos opciones de Juntos por el Cambio para presidente de la Nación.

Tras las palabras de Valdés, Rodríguez Larreta cerró el acto, comenzando con una arenga, afirmando que «el 10 de diciembre se acaba la discriminación del kirchnerismo con la provincia de Corrientes, se acaba que le hayan sacado un punto de coparticipación, que no le hayan dado una sola obra a la provincia, que no le hayan ayudado con los incendios». Y sin preludios, afirmó luego: «Yo me comprometo a que Yacyretá lo va conducir un correntino, porque es un acto de justicia, quién mejor para conocer la represa que quien vive en la provincia, pero además va a poner su oficina en Corrientes, no en Buenos Aires».

«Para gobernar un país, hay que conocerlo profundamente, yo vine un montón de veces a Corrientes, pero me faltaba Yacyretá y hoy vinimos a eso», comentó. Y continuó: «También me comprometo a que Corrientes tienen que tener participación en la Hidrovía, la cual la vamos a ampliar 200 kilómetros más, desde Paso de la Patria a Ituzaingó, es la gran salida de los productos agropecuarios, aspiramos a duplicar la exportación agroalimentaria y eso va a ser un «boom» para la generación de empleo. Y Corrientes tiene mucho potencial en este aspecto».

«También me comprometo a terminar la circunvalación de la ciudad de Corrientes (Autovía 12), también me comprometo con los puentes, el segundo Corrientes-Chaco y Goya-Reconquista, porque para.ser un país federal, la conectividad es fundamental», agregó, además de considerar también la importancia para Corrientes de las diversas producciones agropecuarias y forestación, además del turismo, «Corrientes va a ser uno de los motores de la recuperación argentina», sostuvo al respecto.

Rodriguez larreta finalizó su discurso en Ituzaingó asegurando que «me siento muy identificado con este equipo de trabajo, Gustavo (Valdés) es un obsesivo de la gestión como yo, eso necesita la Argentina, gente que estudie y trabaje los problemas, lo otro que valoro de Corrientes es la amplitud, esa es la manera de sacar la Argentina adelante, con amplitud, sumando, ese es el camino y el 13 de agosto a la noche vamos a estar más juntos que nunca, porque es la única manera de ganarle al kirchnerismo y terminar con la inflación que le come el bolsillo a todos, vamos a volver a ser un verdadero país federal».

Candidatos de ECO+Vamos Corrientes

A su turno, Vallejos dijo en este acto que «este es el equipo de hombres y mujeres que tienen como bandera los intereses de Corrientes con una alianza con casi 30 partidos, haciendo un esfuerzo para conformar una lista de unidad. Desde nuestra dirigencia se dio así una muestra de madurez, y una vez más pusimos los intereses de los correntinos por encima de los intereses partidarios. Vamos a reclamar una visión federal como la aplicamos en Corrientes, con un Gobierno provincial que hace obras en todo los municipios sin importar el partido del intendente, a diferencia de la discriminación que sufre nuestra provincia por parte del actual Gobierno nacional, pero eso se termina el 10 de diciembre, porque no tengo duda que vendrá un gobierno de Juntos por el Cambio para darle a la Argentina la esperanza que este gobierno le quitó».

Por su parte, Miño indicó que «voy a trabajar en proyectos que impliquen el crecimiento económico y desarrollo social, garantizando el acceso a una educación de calidad y el apoyo a las empresas y emprendedores. Tenemos que promover el desarrollo, respetando la sustentabilidad para preservar nuestros recursos. Corrientes es la puerta al Mercosur, en Paso de los Libres tenemos la segunda aduana más importante del país, necesitamos que desde Buenos Aires se nos escuche a los correntinos».

En tanto, Jetter dijo que «es un placer estar en esta lista de unidad que tenemos en Corrientes, nos comprometemos trabajar por Corrientes, vamos a seguir siendo la voz de la provincia en el Congreso, haciendo que Corrientes sea una provincia moderna, pujante, progresista», mientras que Tournier bregó por «un país mejor, moderado y sensato que tenga entendimiento para sacarlo adelante. El próximo gobierno de Juntos por el Cambio le va a dar la esperanza a los jóvenes para que no quieran irse del país, mi compromiso es trabajar en el Congreso por las economías regionales para que se pueda emprender en cada rincón del país».

Y Gauna señaló que «el mayor desafío como equipo que tenemos es plantearle a la gente una propuesta respaldada con hechos, hablando de un Estado que genere futuro con empleo y desarrollo. Hoy la economía parada genera un 40 por ciento de pobres, claramente necesitamos acciones rápidas. Corrientes tiene mucho potencial con su producción y siendo corazón del Mercosur, con las obras de infraestructura que necesitamos podemos crecer mucho como provincia».

