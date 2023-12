Valdés después de participar de la asunción de Milei: «Tenemos que lograr administraciones austeras»

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, brindó su opinión a la prensa antes de ingresar al Congreso para el acto de asunción del nuevo presidente de los argentinos, Javier Milei.

«La política se equivocó durante mucho tiempo, no hizo los ajustes que había que hacer, no produjo el cambio que había que producir y no nos ha traído prosperidad económica, por eso este tipo de decisiones», anunció refiriéndose a las nuevas medidas económicas.

Por ello, agregó que «hay que trabajar y construir juntos, es tiempo de aportar y cambiar una Argentina que viene de mal en peor».

Sobre Javier Milei dijo que «es una etapa nueva en Argentina, hay que escucharlo con mucha atención porque hay muchas responsabilidades y mucho trabajo que hacer por el cambio».

Por último sostuvo que «no podemos tener presidentes que cada vez que asumen se olvidan que somos un país federal y pretenden avasallar las autonomías provinciales».

«Tenemos que lograr administraciones austeras y administrar permanentemente bien los recursos y recordar que somos un país federal», concluyó el mandatario.

COMPARTIR