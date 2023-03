Valdés: “Corrientes, cuando se anime, tiene que ir a la cabeza, no de vice”

El mandatario provincial aclaró que no tuvo propuesta para secundar a algún candidato a la presidencia de la Nación. Aseguró que trabajan para ampliar la alianza local y que tiene un borrador de los candidatos legislativos.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que no recibió una propuesta para integrar la fórmula presidencial. Remarcó que su compromiso es con los correntinos y que el “el día que nos animemos, nosotros vamos al frente. Nosotros no vamos a la cola, es decir, el día que nos animemos tenemos que ir por la cabeza, no tenemos que ir de vice. Y para eso se tienen que dar condiciones específicas, reales, concretas”.

En el marco de la conformación de la fórmula presidencial, que se elegirá en el país el 22 de octubre, en diálogo con la periodista María Mercedes Vázquez, Valdés consultado sobre la posibilidad de que sea candidato a vicepresidente del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que “uno tiene que gestionar para lo que fue electo, salvo que sea una cuestión súper excepcional. Pero nosotros estamos cumpliendo con el mandato constitucional”.

Sobre si dejaría de ser gobernador dijo que “es muy difícil, primero que no tuve ni un sólo ofrecimiento. No hablé con Larreta, él no me dijo “quiero que seas mi vicepresidente” o con Patricia Bullrich (por la titular del PRO). Estamos analizando en el marco de las especulaciones y nos estamos haciendo los rulos, porque nos hacemos los rulos. No tengo una propuesta formal de nadie”

“Tengo mandato constitucional y voy a seguir trabajando por los correntinos. Lo vengo diciendo”, insistió.

“Los correntinos tenemos historia para que el día que nos animemos, nosotros vayamos al frente, no vamos a la cola. Es decir, el día que nos animemos, tenemos que ir por la cabeza, no tenemos que ir de vice. Y para eso se tienen que dar condiciones específicas, reales, concretas”, aseguró.

Estas declaraciones se producen luego de los rumores sobre el apoyo de Valdés a Bullrich ante una foto que circuló en las redes sociales tomada en la Fiesta de la Vendimia y tras la visita a Corrientes por segunda vez, de Larreta como precandidato a presidente de la alianza opositora y con quien desarrolló una amplia agenda en la localidad de Goya.

Candidatos

En Corrientes, la primera instancia electoral se concretará el 11 de junio con la renovación de 20 bancas en la Legislatura de Corrientes y sobre los posibles nombres de los candidatos aclaró “estamos trabajando la alianza, nosotros si no tenemos primero el marco de alianza, no podemos tener candidaturas”.

“Tengo radicales, hombres y mujeres. Nombres no voy a dar ninguno, porque públicamente no se da ninguno”, dijo aclarando que los nombres de los ungidos se conocerá “a las 12 de la noche el día que sea el cierre de listas de candidatos”.

“Tenemos todo pensado y borrador siempre tenés. Nosotros renovamos 15 de esos, son 12 y cinco senadores. Son 20 titulares y otros tantos suplentes.

“Después vamos a comenzar a discutir del modelo nacional, pero básicamente nosotros tenemos que mirar y contarle a la gente todo lo que estamos haciendo. Hablar de industrialización, de desarrollo, de cultura, educación, seguridad , de todo tenemos que hablar”, continuó.

El 22 de abril vence el plazo para el registro de candidatos y oficialización de listas. En Diputados, se vencen los mandatos de Pedro Cassani (ELI), Norberto Ast (UCR), Eduardo Hardoy (PL), Lorena Lazaroff (PRO), Héctor López (UCR); María del Carmen Duarte (ELI), Javier Sáez (PP), Víctor Hugo Vallejos (NG), Fabiana Meza (UCR), Silvia Galarza (PA), Francisco Podesta (PC) Miguel Arias (PJ), César Acevedo (PJ), Marcos Otaño (PJ) y María Alicia Meixner (PJ).

En el Senado dejan sus bancas Ricardo Colombi (UCR), Sergio Flinta (UCR) y Alejandra Seward (UCR), Carolina Martínez Llano (PJ) y Víctor Giraud (PJ).

Alianza

Sobre la conformación de ECO más Vamos Corrientes de caras al 11 de junio, Valdés dijo que “es un espacio dinámico, nosotros tenemos que tratar de sumar el mayor número, primero de espacios políticos, pero fundamentalmente tratar de tener el mejor resultado posible. Estamos tratando de ampliar, estamos incorporando otros espacios políticos”.

“Hay peronistas, radicales de todos los signos políticos”, dijo sobre los que están dialogando para sumarse a la alianza gobernante.

“En definitiva, nosotros tenemos que tener una propuesta. Como hicimos la propuesta de Norte Grande. Esto necesitamos para desarrollarnos. Necesitamos logística, escuela, estructura, policía. Necesitamos salir con los parques industriales. Nosotros necesitamos una propuesta común, de nada nos sirve que nos peleemos por pavada cuando no tenemos una propuesta común”.

“Lo principal son los correntinos, tenemos que crecer, tiene que crecer la Capital , el interior, tenemos que tener más desarrollo, más industria, más parques industriales (…)”, remarcó y acotó que “esa propuesta tiene que tener el mayor consenso posible de los correntinos”, porque si no miras Buenos Aires se ponen todo de acuerdo y nosotros nos peleamos por la batalla de ellos y cuando peleamos batallas que no son nuestras, los únicos que perdemos somos nosotros”.

“Creo que hay que someterse a la voluntad popular, la gente tiene que saber y la gente sabe, conoce, subestiman al ciudadano. El ciudadano sabe bien, cuando vota una provincial no es lo mismo que la nacional, cuando vota lo local. No hay que subestimar a nadie. Hay que trabajar con la propuesta, los agravios a título personal son complejos”, cerró.

De acuerdo conl cronograma electoral establecido para las elecciones legislativas provinciales, el 11 de abril es el último plazo para el reconocimiento de alianzas y

En las elecciones del 29 de agosto, los principales frentes de la provincia reunieron un total de 55 partidos. Encuentro por Corrientes, que sumó a su denominación Vamos Corrientes, reunió un total de 32 fuerzas, mientras que el Frente de Todos que pasó a llamarse Frente Corrientes de Todos estuvo integrado por 23 partidos. Compitieron por los cargos de gobernador y vice, diputados, senadores e intendencias y concejalías en 57 localidades.

