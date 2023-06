Valdés a los docentes: Algunos creen que el plus no es salario

El gobernador de la provincia defendió este lunes los pluses que paga todos los meses y representan más del 40% del salario de estatales. «Algunos creen que el plus no es salario pero si los es porque es plata que va al bolsillo», dijo.

Tras un acto oficial en la escuela Eloy Ortega donde entregó netbooks a estudiantes secundarios, el mandatario provincial defendió el pago de plus que es pedido por los docentes provinciales para que sea incluido en el salario básico. «Algunos creen que el plus no es salario pero si lo es porque es plata que va al bolsillo» y luego agregó: «Estamos viviendo la inflación más alta de los últimos 30 años por eso tratamos de hacer esfuerzo».

