Vago: Milei lleva sieste meses como diputado y aún no presentó ningún proyecto de ley

Si bien solo faltó a una sesión, el diputado de La Libertad Avanza no estuvo en la mitad de las ocasiones a la hora de votar. Junto con Victoria Villarroel, hasta el momento no ha presentado proyectos de su autoría y no integra las comisiones de trabajo.

Javier Milei lleva siete meses cobrando su sueldo de diputado nacional de La Libertad Avanza, sin embargo no estuvo presente en la mitad de las votaciones que hubo hasta el momento, se ausentó de sesiones, no integra comisiones parlamentarias ni presentó proyecto alguno.

En lo que va del 2022 hubieron cinco sesiones plenarias en el Congreso y 38 votaciones, muchas de ellas de proyectos clave para el país.

Uno de ellos fue el alivio fiscal para trabajadores, monotributistas y autónomos que recibió la media sanción de Diputados a mediados de junio. Justo ese día Milei no fue al Congreso porque se encontraba Colombia apoyando al candidato de ultra derecha perdedor de los comicios presidenciales de aquel país.

De las 38 votaciones que hubo en el año en la Cámara de Diputados de la Nación, Milei se ausentó a 19. Exactamente la mitad.

Milei no integra comisiones

Dos factores clave a la hora de evaluar el desempeño en el trabajo legislativo de los diputados y senadores son su participación en las comisiones y los proyectos de ley en los que trabaja.

El diputado «libertario» no integra ninguna de las 46 comisiones temáticas que hay conformadas en el cuerpo. Aunque, desde su entorno, aseguran que «había solicitado estar en las Comisiones de Hacienda, de Finanzas y de Agricultura».

El reglamento de la Cámara de Diputados prevé en su artículo 105 que puede haber representantes que no sean miembros de una comisión. Sin embargo, sostiene que «pueden asistir a sus reuniones y tomar parte en las deliberaciones, pero no en las decisiones ni en la suscripción de los despachos». Milei y Victoria Villarruel, su compañera de bancada, tampoco registran asistencias. Villarroel y Milei son los únicos dos diputados que no integran comisiones.

Sin proyectos

En cuanto a los proyectos, vale mencionar que existen tres tipos: de resolución, de ley y de declaración. También que un diputado o diputada puede ser firmante (autor) o cofirmante (coautor).

De acuerdo a la estadística oficial, Milei aparece como cofirmante en 17 iniciativas, es decir, sin iniciativas propias hasta el momento.

Más allá de eso, firmó, entre otras cuestiones, un repudio a una convocatoria de la Dirección de Género de Diputados para conmemorar el aniversario de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; un proyecto de ley de Democratización de las Asociaciones Sindicales; otro sobre derogación de la Ley de Abastecimiento y modificaciones a la Ley de Régimen de Pequeños Contribuyentes.

