Vacunas: ¿por qué las personas que tuvieron coronavirus deben esperar para inmunizarse?

Si me contagié de coronavirus y me recuperé, ¿me puedo vacunar?; ¿Es necesario hacerlo?; ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Esas tres preguntas fueron algunas de las consultas más frecuentes que surjen en la población argentina tras el avance de la campaña de vacunación. La recomendación vigente del Ministerio de Salud de la Nación –según figura en su página web– es que quienes cursaron recientemente la enfermedad, deben esperar entre tres y seis meses para poder recibir la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, de acuerdo a la explicación oficial, no se trata de una decisión vinculada a la efectividad de la inoculación, sino a la administración de las vacunas en un contexto de escasez.

Pero, ¿por qué se sugiere ese lapso de tiempo? “Las personas que tuvieron covid-19 van a generar anticuerpos, y esos anticuerpos los ponen en una situación ventajosa con respecto a otras personas, porque tienen más del 88 por ciento de protección contra una posible reinfección”, explicó a Página/12 Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Y agregó: “Por eso, en Argentina se ha decidido proponer vacunar a las personas que ya tuvieron Covid-19, a partir de los 90 días del alta clínica, porque durante los primeros cuatro o seis meses–incluso ahora algunos artículos demuestran que hasta los ocho-, los anticuerpos continúan siendo detectables y protectivos”. Es decir, en ese período de tiempo, las reinfecciones son muy poco probables.

“En lo que se hace hincapié es que, desde el punto de vista de salud pública, es mejor que esa persona espere los tres meses, para que la vacuna disponible tenga más sentido en otra persona que no tiene anticuerpos todavía”, enfatizó Sued.

Consultado sobre si existe algún peligro para aquellas personas que quieran vacunarse antes del tiempo recomendado, el presidente de la SADI explicó: “No hay una contraindicación biológica, no es que la vacuna le va a hacer mal”. A modo de ejemplo, sostuvo que “si una persona decide viajar a Estados Unidos, a los dos o tres días de haberse curado, y quiere vacunarse, puede hacerlo”.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta, que desde la cartera comandada por Carla Vizzotti sí se recomienda esperar entre tres y seis meses si el paciente recibió plasma de convalesciente o anticuerpos monoclonales, para evitar su interferencia en la respuesta inmune inducida por la vacuna.

