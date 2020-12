Vacuna rusa: Una fuente oficial asegura que las primeras dosis estarán el 24 de diciembre en Argentina

El plan de vuelo para traer las primeras dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, continúa tal como se terminó de definir ayer. El martes 22 de diciembre partirá un avión de Aerolíneas Argentinas hacia Rusia que volverá a estar en suelo argentino el jueves 24. Viajará también la comitiva encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y los funcionarios de la ANMAT.

El avión no solo traerá a las primeras dosis de la vacuna rusa, que serán para vacunar a 300 mil personas, sino que también vendrá con la comitiva argentina que viajó al país para acelerar la llegada y la aprobación de la vacuna. Un avión de Aerolíneas Argentinas partirá el 22 de diciembre con destino a Rusia.

La comitiva encabezada por Carla Vizzotti iba a volver este fin de semana, pero finalmente llegará el 24 junto con el cargamento.

La aeronave llegará a Rusia, cargará las dosis y a la comitiva, y volverá al país en lo inmediato.

Las vacunas viajan en bodega, no hace falta cambiar de avión o modificar su estructura interna, tal como debió hacerse en otros vuelos que durante la pandemia trajeron distintos insumos médicos.

Las 300 mil vacunas que llegarán son de la fase 1, por lo que servirán para vacunar a 300 mil personas, mientras que en los próximos 20 días deberán llegar las dosis de fase 2 para completar la vacunación de los primeros en recibir la vacuna.

Este jueves por la mañana, el presidente ruso Vladimir Putin –de 68 años– dijo que él aún no se aplicó la vacuna y aseguró que se vacunará contra el coronavirus «en cuanto sea posible» en función de su rango de edad. «Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible», dijo el mandatario. Las primeras declaraciones realizadas en una conferencia de prensa sacudieron al país, que está a la espera de la vacuna rusa.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández no modificó su plan de vacunación, que comenzará por personal de salud abocado a terapias intensivas y contacto con pacientes de coronavirus. Sobre la imposibilidad de vacunar a la población mayor de 60 años durante los próximos días, Carla Vizzotti debió aclarar desde Rusia que se «están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso» de la vacuna Sputnik V «en los mayores de 60 años”.

“Están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años que es fundamental para el mundo, pero para nuestro país también empezar a vacunar a quienes han tenido mayor mortalidad”, afirmó Vizzotti por declaraciones a C5N.

¿El gobierno argentino sabía sobre la falta de aprobación de los estudios sobre la población mayor a 60 años? En la Casa Rosada aseguran que sí, e incluso, es algo que admitió públicamente Vizzotti. «Hasta ahora los datos evaluados analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años y nos contaron, nos informaron, que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60, lo han elevado al ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya también y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años que es fundamental para el mundo, pero para nuestro país también empezar a vacunar a quienes han tenido mayor mortalidad”, había dicho la funcionaria antes de que se conocieran las declaraciones del presidente de Rusia.

