UTA-Corrientes alerta: «El paro de colectivos sigue y no sabemos hasta cuando»

José Luis Sabao, titular de UTA-Corrientes, ratificó la continuidad del paro de colectivos en nuestra ciudad y en varios puntos del país. «No tenemos diálogo, y está claro que no tienen mucha voluntad de resolver el conflicto», sostuvo el dirigente gremial.

«En las últimas horas no tenemos diálogo. Esto da que pensar que no le dan la importancia necesaria al transporte en el interior. No atienden la necesidad de quienes son usuarios, ni tampoco a los trabajadores. Hasta ahora no tenemos solución», advirtió José Luis Sabao, de UTA-Corrientes, en diálogo con Radio Dos.

«Es muy preocupante esta situación», sostuvo el gremialista

Para Sabao «es una situación que se da en muchas partes del país. Desde hace tiempo venimos con este problema y no se hace nada»

«El paro continúa y no habrá colectivos hasta tener una solución concreta y recibir lo que acordamos en el último acta firmada entre UTA y FATAP», recalcó.

«Queremos ser optimistas, pero la solución no la tenemos nosotros. Las respuestas deben venir de las empresas y del gobierno nacional», dijo

COMPARTIR