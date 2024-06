URGENTE: Renuncian todos los funcionarios del área social en medio de la crisis en Capital Humano

Tras la salida de De la Torre, le vaciaron la Secretaría de Niñez a Pettovello sin abrir margen para la negociación. Hablan de achicar el ministerio.

Los funcionarios del área social de Capital Humano renunciaron en masa luego de la escandalosa salida de Pablo de la Torre y le vaciaron la secretaría de Niñez a Sandra Pettovello.

«Nos bajamos todos si no estas vos», le dijeron los ahora ex funcionarios a De la Torre. Se trata de un hecho de impacto político porque los funcionarios no quisieron abrir un canal de negociación con Pettovello.

Cuando un ministro o secretario deja la cartera, los funcionarios técnicos se suelen quedar para la transición de autoridades y hasta para continuar con el reemplazante.

Pero Pettovello no pudo contener a ninguno de los funcionarios del área social. Eso se explica porque denunció penalmente a De la Torre por el escándalo de los sobresueldos, pese a que como reveló LPO, ella misma firmó los convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En el Gobierno hablan de recortar áreas del monstruoso ministerio de Capital Humano que fue pensado por Javier Milei para achicar el Estado pero le terminó provocando sus mayores problemas de gestión.

