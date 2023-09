Uno de los asistentes al acto de Villarruel está denunciado por torturar a soldados en Malvinas

Se trata del exmayor del Ejercito Marcelo Llambías, cuya causa está frenada desde diciembre de 2021 en la Corte Suprema. Es a quien la periodista de Clarin, Natasha Niebieskikwiat, dijo haber ido a entrevistar.

El exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, aseguró este miércoles que el exmayor del Ejército Marcelo Llambías, denunciado en una causa judicial por presuntas torturas y vejámenes cometidos a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas, participó del acto negacionista de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar organizado en la Legislatura porteña por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

Llambías –afirmó Vassel en declaraciones a Radio Nacional– fue «un torturador en Malvinas e integra la legión de impunes hasta el momento» en la investigación, cuyo expediente se encuentra a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva si los crímenes denunciados se tratan o no de delitos de lesa humanidad.

El caso se tramita desde 2007 ante el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y aguarda desde diciembre de 2021 un pronunciamiento de la Corte, luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal considerara que los delitos investigados no podían considerarse «crímenes de guerra», y por lo tanto de «lesa humanidad», porque ya habían prescripto. Hasta el momento declararon en la causa más de 200 soldados como testigos y víctimas .

Según Vassel, impulsor de la denuncia judicial, Llambías «es un viejo promotor de la impunidad, de la tortura a los soldados argentinos en Malvinas» durante el conflicto bélico con el Reino Unido en 1982.

Vassel aseguró que Llambías, como abogado, «se encarga de defender a camaradas suyos», algunos de los cuales, destacó, asistieron «al acto nefasto» organizado días atrás por Villarruel en la Legislatura porteña.

Las proclamas de Llambías

En su cuenta de Twitter, Llambías se presenta como «veterano de la Guerra de Malvinas, abogado penalista, católico, provida».

El lunes pasado, Llambías publicó en esa red social el siguiente mensaje acompañado por varias fotografías junto a otros asistentes: «Mientras los zurdos lloraban a los gritos se realizó este impecable acto de homenaje a los más de 17.000 argentinos que fueron víctimas del terrorismo marxista. En la Patria empieza a amanecer!». El exmilitar agradeció por su organización a Villarruel y a la legisladora porteña de la Libertad Avanza Lucía Montenegro.

Vassel comentó que entre los delitos denunciados en la Justicia se encuentran, además de torturas, abandono de persona seguido de muerte, coacción, amenazas, odio racial y hasta vejámenes sexuales cometidos contra soldados .

«Esperamos que el Poder Judicial tome con responsabilidad esta denuncia de lo que le sucedió a nuestros héroes en Malvinas«, pidió el exfuncionario correntino.

Vassel presentó meses atrás en la Oficina Cultural de la Embajada argentina en Italia, su libro «Malvinas y Derechos Humanos. Historia de la investigación por torturas a los soldados argentinos en las Islas Malvinas», un trabajo que recorre el proceso judicial en torno a las denuncias de tormentos sufridos en la guerra.

El libro cuenta con los prólogos de la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La entrevistadora de Llambias

Pese a que intentó tapar la lente de la cámara para no ser filmada e identificada, la periodista y especialista en política exterior de Clarín Natasha Niebieskikwiat, estuvo cubriendo el acto organizado por Villarruel. Para justificar su presencia en la Legislatura Porteña, en su cuenta de twitter dijo que no estaba en la cola como invitada, sino que estaba entrevistando “al abogado Marcelo Llambias”.

“NO GOMA estoy entrevistando al abogado Marcelo LLambias y con los colegas esperando entrar – NO TE CONFUNDAS con MIS CONVICCIONES DEMOCRÁTICAS. Mañana volvería a ese lugar una un mil veces a entrevistar a quien sea y tenga algo para decir Se valiente en vez de mentir”, le respondió Niebieskikwiat; al periodista y Locutor Nacional de La Plata Joaquín Nardillo, cuando este, en la misma red social escribió: “Mírala a Natasha Niebieskikwiat, que se la da de periodista independiente, haciendo la cola con los invitados reivindicadores de la dictadura y criminales. La verdad no me sorprende”.

Por Agenda Malvinas

COMPARTIR