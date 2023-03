Uno de los asesinos de José Luis Cabezas aparece en el spot de campaña de Burlando y generó polémica

José Luis Auge, que formaba parte de la banda “Los Horneros” y fue acusado por el homicidio del fotógrafo en enero de 1997, aparece abrazado junto al abogado en el video.

Fernando Burlando presentó un polémico spot como lanzamento de su campaña para gobernador de la provincia de Buenos Aires donde se lo puede ver caminando por calles y pasillos de barrios bulnerables en bermuda y musculosa blanca. En las últimas horas te conoció que en el video aparece José Luis Auge, asesino de José Luis Cabezas.

La campaña que en un principio llamó la atención por la casual e inusual vestimenta de Burlando, ahora está siendo cuestionada por la aparición del acusado por el homicidio del fotógrafo de la revista Noticias el 25 de enero de 1997.

Su participación en el spot tal vez habría pasado desapercibida si no fuera porque el mismo Burlando fue el abogado defensor de la banda criminal “Los Horneros”, denominados así por su procedencia del barrio platense “Los Hornos”, integrada por Auge, Héctor Miguel Retana, Gustavo González y Horacio Anselmo Braga.

En una entrevista para Radio Perfil llevada a cabo por Jorge Fontevecchia (editor de la revista Noticias) y Juan Luis González, se le preguntó al candidato si José Luis Auge aparecía en el video. “Ese caso fue hace muchos años. Así como visité este lugar, fui a otros asentamientos. Se acerca gente de todo tipo, es la realidad argentina, nos guste o no. No soy autoridad para cancelar a nadie, ni siquiera para juzgar”, contestó el jurista.

Aparición de José Luis Auge junto Fernando Burlando en el segundo 24 del video. Foto: Captura Video.

Ante la esquiva respuesta, González lo inquirió nuevamente en un intento por constatar si la persona con la que se abraza Burlando es José Luis Auge. “No lo chequeé, pero puede ser. Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quien debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes”, aseguró.

Cuando le preguntaron si no había reconocido al criminal, el abogado se limitó a contestar: “Abrazo la verdad y la ética. Yo lo único que hago es trabajar. Y lo mío, como abogado, es defender técnicamente a la gente”. Además, agregó que no se arrepiente de haber defendido a los acusados por el homicidio de Cabezas: “no estoy arrepentido. Lo que traté siempre de hacer fue un trabajo técnico, aunque era muy joven en aquel momento que defendí a los acusados que menciona. Tendría poco más de 30 años”.

José Luis Auge fue condenado a prisión perpetua. En 2017, fue puesto en libertad junto al resto de los culpables.

