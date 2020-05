UNA SOLDADO SALTEÑA PODRÍA SER LA NUEVA MISS BELLEZA MUNDIAL

Maria Belén Chaile es la representante provincial de uno de los eventos más destacados a nivel internacional.

Maria Belén Chaile de 27 años es la nueva representante provincial del evento y certamen Miss Belleza Mundial Argentina que se desarrollará en el mes de septiempre en la vecina provincia de Tucumán.

Ella es de la zona norte de muestra ciudad, más precisamente del Bº de Castañares. Es madre de tres hijos, militar y estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales.

Días atrás se dió con la noticia de que llevaría la responsabilidad de representar a Salta en este prestigioso certamen. “Me sorprendí con la noticia, y es un orgullo para mí y mi familia”.

“Conocí el certamen via online, había mandado mis fotos y demás requisitos para la postulacuión y días atrás me llamaron y no lo puedo creer”.

Es multifacética y hoy más que nunca quiere cumplir sus sueños, “quiero romper con todos los estereotipos que demanda la sociedad. Vos que sos mamá no podes hacer esto, esto tampoco. Por eso y muchas cosas más es que hago lo que hago”.

“Tengo el apoyo de mi familia y fundamentalmente de mi compañero de vida”.

Lleva 10 años en la FF.AA. cómo Sub Oficial, en este caso cumple y trabaja con las tareas administrativas en el Batallón de Ingenieros de Montaña Nº5 de la provincia de Salta.

Espera con muchas ansias el momento de la elección. A su vez se sigue preparando en diferentes cuestiones que conlleva estos certámenes.