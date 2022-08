Una reliquia de Maradona del Mundial 86 volverá a estar en manos argentinas

Una pieza histórica de Diego Maradona volverá a estar en manos de un argentino tras muchos años.

Una pieza histórica que fue usada por Diego Maradona en el Mundial de México 86, regresará a manos de un argentino tras varios años de poseerla otra figura mundial. Se trata de la camiseta que utilizó el astro en la final que el equipo de Carlos Bilardo derrotó a Alemania por 3 a 2, reliquia que, desde aquella fecha, estuvo en poder de Lothar Matthäus.

La invaluable casaca, que fue intercambiada por Diego en el entretiempo de aquella final, será entregada el 25 de agosto por Matthäus al Legends-The Home of Football, un museo creado por el argentino Marcelo Ordás en Madrid, España. Ese día, habrá un evento particular para homenajear al mejor jugador de todos los tiempos y agradecer el gesto del ex jugador del seleccionado alemán de ceder la histórica camiseta.

Desde aquel 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, Matthäus ha consevardo esta maravillosa pieza hasta el presente, que pasará a estar en manos del presidente de Legends. El acto se celebrará en la Embajada Argentina en Madrid y será presidido por el Embajador argentino, Ricardo Alfonsín.

Además, Víctor Hugo Morales conducirá el evento que contará con la presencia del Presidente de la AFA, Claudio Tapia, que viajará especialmente hacia España desde Buenos Aires. Otro de los asistentes será Óscar Mayo, Director General Ejecutivo de La Liga, que es socia del proyecto Legends.

Legends-The Home of Football, el proyecto del argentino Marcelo Ordas

La camiseta que usó Diego Maradona en la final del Mundial 86 estará en un museo de un argentino.

El pasado 27 de junio fue el lanzamiento de Legends-The Home of Football, un proyecto creado por Marcelo Ordas. La idea de este argentino de 54 años fue recolectar objetos sagrados de la historia del fútbol, en los que ya cuenta, entre otros, con la camiseta con la que Claudio Caniggia le convirtió el gol a Brasil en Italia 90. El museo abrirá sus puertas en la Puerta del Sol, Madrid, a fines de 2022 y Ordas cuenta con el respaldo de la FIFA, la UEFA, LaLiga de España, la Conmebol y el Comité Olímpico Internacional, además de leyendas de este deporte.

Otra de las motivaciones del proyecto es compartir estas reliquias con todo el mundo que se quiera acercar a verlas. La idea años comenzó a pensarla hace unos años y luego de trabajar durante mucho tiempo, su deseo se hizo realidad y los fanáticos lo podrán observar en persona.

La camiseta que usó Diego Maradona en la final del Mundial 86 estará en un museo de un argentino.

La experiencia, además de ser interaativa y contar con tecnología de última gama, recorre todas las competiciones internacionales más importantes: la Copa Mundial FIFA, la Copa América, la Eurocopa, Copa de África, Copa de Asia, Concacaf, Juegos Olímpicos, Confederaciones, la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Champions League, la Interamericana, la Supercopa, la Recopa. Absolutamente todas las competiciones.

La desilusión de los hijos de Diego Maradona al abrir los containers de Dubai con objetos de su papá

COMPARTIR