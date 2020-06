Una médica del Muñiz dejó en ridículo a Milei por su discurso anticuarentena

Javier Milei se convirtió hoy en tendencia por haber quedado en ridículo frente a la médica infectóloga del hospital Muñiz, Gabriela Piovano. “El alumno estrella de la OMS es Argentina. Es la cuarentena más intensa y más extensa. El daño que va a producir es enorme”, dijo Milei repitiendo su clásico discursito anticuarentena.

“Decir esto desde el puesto de una persona que no tiene cargo, que no va a pedir disculpas por el daño que ocasionan sus palabras… Lo que está diciendo no tiene goyete y él, cuando se nos sature el sistema, no va venir a pedir disculpas”, le dijo la médica y la recordó que “no tiene ninguna función pública” y que cuando se presentó en elecciones “no llegó ni a la esquina”.

“Primero lea un poquito los libros antes de venir a hablar de la salud y a plantear falsos dilemas”, cerró la mujer dejándolo en ridículo.

"Milei":

Porque la infectologa Gabriela Piovano llevó a pasear gratuitamente en clítoris al economista. pic.twitter.com/Yhn0QKBabn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencja) June 23, 2020