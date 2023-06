Una imposición del gobernador Valdés generó un quiebre en el PA

El Partido Autonomista (PA) entró en estado de ebullición tras ser rechazado por el gobernador en poner su candidato a diputado provincial para las recientes pasadas elecciones legislativas. Para las Primarias de agosto tuvo otro rechazo del mandatario, les dijo a los dirigentes colorados que Juntos por el Cambio (JXC) tendrá lista única en el distrito correntino.

El Partido Autonomista se quedó sin presidente y vicepresidente, ambos renunciaron en las últimas horas tras una serie de rechazos y lo que calificaron como «maltratos» del gobernador quien les impuso que la candidata del PA dentro de Encuentro por Corrientes fue Silvia Galarza y para las Primarias de agosto algo similar, Juntos por el Cambio (JxC) en Corrientes llevará lista única y los y las postulantes serán definidos por el dedo índice del gobernador.

José Romero Brisco y Guillermo Harvey; presidente y vicepresidente respectivamente del PA, dimitieron en sus cargos partidarios debido a no poder ensamblarse al frente provincial liderado por la UCR. En el caso de Harvey ya venía herido porque el dirigente fue quien quería ser candidato a diputado provincial y Valdés lo tachó para poner a Silvia Galarza.

Tras las renuncias a los cargos de conducción del PA el ex diputado provincial, dirigente y ex candidato a diputado provincial por el PA dentro del ex Frente de Todos Corrientes, Raúl Alfonzo, anunció sus deseos de ir por la presidencia del Autonomismo.

