Una ex de Javier Milei asegura que el romance con Fátima Florez es «todo mentira»

Una de las personas que dice que este romance es una puesta en escena fue Romina Seferian, una joven empresaria que dijo haber estado de novia con el libertario y explicó por qué todo sería un invento.

En el programa de DDM (América), a Andrea Taboada le llegó un mensaje de la persona anteriormente mencionada: “Andreita, ¿cómo estás? Totalmente, es todo mentira lo de Milei. Me usó a mi como a tantas otras”, leyó la periodista sobre el chat que estaba teniendo con Romina.

Al aire del programa empezaron a dialogar sobre el testimonio de Seferian. Tanto Ángel De Brito como Mariana Fabbiani coincidieron en que no conocían a esta supuesta ex novia del libertario: “Yo no la tenía agendada”, se sinceró Taboada.

Invitada a Intrusos (América TV), la mujer que salía con el referente de La Libertad Avanza se sinceró y contó cómo se tomó la noticia del nuevo estado sentimental del candidato presidencial de las Elecciones 2023.

“Es re seductor, amable e inteligente. El primer beso fue en la cena, él me conquistó intelectualmente”, contó la mujer en diálogo con Flor de la V y sus panelistas. Y agregó: “Es muy intenso. Me pedía fotos todo el tiempo”.

“Después no me contestó más el teléfono y empieza a salir con Daniela. Así de la nada después de dos meses y medio hablando cortó”, contó Romina Seferian. Y aseguró: “Me quedé con las ganas más de conocer. No lloré por él pero me sentí decepcionada”.