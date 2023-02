Una diputada denunció al ICAA y a arroceras por secar los ríos

Por fin alguien se animó. Esta vez no fue solo el periodismo. Horas atrás denunciaron por “usurpación de agua” al ICAA y a las arroceras que prácticamente secaron ríos, bombeándolos indiscriminadamente. La diputada del Frente de Todos, Belén Martino, concretó una presentación ante la Fiscalía Ambiental de Mercedes contra las empresas agropecuarias por “apropiarse del recurso natural”, y a Mario Antonio Salvia, interventor del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A Salvia se lo acusa de haber autorizado el uso de recursos naturales en la provincia, y por no controlar y sancionar a las empresas o personas físicas, que no cumplieron con las normas establecidas de utilización racional del agua en la geografía local, para regar sus plantaciones. Allí el más perjudicado es el río Corriente. Todas las miradas apuntan a la multinacional ADECOAGRO, aunque con sede legal en Europa, es de capitales argentinos. Asimismo no está claro si el pedido de imputación de Martino alcanza a la arrocera CERRO TUNA, que literalmente secó la laguna Mercedita, matando su fauna íctica. Y si no es así, por ahí quien sabe, aparece otro que se anime. Infelizmente en la denuncia que se conoció a través de la prensa, no hay nombre ni apellidos de los posibles responsables del asesinato a la ecología de Corrientes.

Imágenes impactantes: El río Corriente está desapareciendo

COMPARTIR