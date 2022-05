Una cantante se desnudó en plena calle Florida para protestar en contra del autotune

Se trata de la artista Denise Romano quien aseguró que en el mundo musical moderno “no vale el talento” si no “solo los números y las reproducciones”.

Una joven cantante fue protagonista en las últimas horas de una protesta particular en plena calle porteña para demostrar su descontento con el autotune que se hizo viral en las redes sociales.

Denise Romano protestando en la calle Florida contra el auotune Foto: Instagram

Se trata de la artista, quien recientemente presentó su nuevo temay se hizo presente en lapara protestar contra las nuevas modalidades de la

En el video que se viralizó, Danise se muestra desnuda haciéndole RCP a una guitarra eléctrica, donde según cuenta la joven la explicación de su protesta está mencionado en su nuevo sencillo.

De igual modo, en su posteo en Instagram, Romano cuenta que no está en contra de un género o tipo de música particular, sino de la industria que le cierra la puerta a los artistas contantemente.

“Esto es un problema de un sistema donde lo que valen son los número, las reproducciones, los seguidores o los género de moda para que te abran una puerta en la industria musical. No vale el talento, no vale los años de dedicación, no vale la honestidad, ni los mensajes profundos, evidentemente”, reflexionó la artista callejera.

Qué es el autotune

Es una de las herramientas más usados en el último tiempo en la industria de la música ya que es un procesador de audio, es decir, un modulador de la voz humana que sirve para corregir las inexactitudes y errores en las grabaciones musicales.

Una de las primeras artistas en utilizar esta herramienta fue Cher para el hit Belive en 1998.

Ozuna Foto: Web

Pero en el último tiempo, es más usando en el género musical como el reggaetón, el trap o el pop, entre los que se mencionan a artistas como J Balvin, Rosalía, C Tangana y Ozuna, entre otros.