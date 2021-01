Un perro ataco a una mujer de 70 años ocasionando graves heridas

Pedro Sa a las asociaciones protectoras de animales y amantes de las mascotas.

Estas son las piernas de mi mamá, se llama Liliana y tiene 70 años. Ella ama los animales pero siempre temió de los perros que muchos vecinos llevan a sus casas y tienen sueltos en las veredas de sus domicilios. A diario camina para hacer sus quehaceres, pero dejo de hacerlo seguido por temor a los ataques de estos animales. Pero de nada sirvió su cuidado, fue atacada por un perro, yo ya lo viví con mi abuela que fue víctima de un ataque similar pero de mayor gravedad y ahora se repite la historia con mamá.

Solo quiero pedirles amablemente que si van a tener perros, cuando los pasean háganlo con correa y si es malo agreguen un bozal y en el caso que este en sus patios a la calle, tengan los detrás de una reja o atados.

Solo quiero que consideren que los adultos mayores y niños no merecen tremendo riesgo y temor al circular por las calles de nuestra ciudad.

No me obliguen a tomar otras mediadas que no serán tan simpáticas.

Y si les parece una amenaza «si lo es».

Cuando un perro muerda a alguien de tu familia avisame y conversamos

• quiero aclarar que los dueños en esta oportunidad se hicieron cargo y su compromiso fue impecable.



TNGoya

COMPARTIR