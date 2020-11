Un joven correntino se recibió de contador público y su particular manera de festejarlo se hizo viral

Rodrigo Almirón finalizó la carrera el jueves pasado. Su publicación en Twitter cosechó más de 118.000 likes y fue retuiteado y citado en más de 3.500 ocasiones

“Siempre dije que cuando me reciba no le iba a decir a nadie e iba a almorzar/merendar solo, tomar un café y pensar en lo groso que soy. Hoy lo cumplí: me recibí, soy contador, loco”.

El mensaje lo escribió en su cuenta de Twitter Rodrigo Almirón, un joven de 22 años oriundo de la ciudad de Corrientes, acompañado de una foto en la que se lo ve sentado en un bar de la capital provincial. Lo publicó durante la mañana del viernes, unos minutos después de las 10, mientras estaba por desayunar un café con medialunas y jugo de naranja. Fue su forma de festejar que había finalizado la carrera después de varios años de estudio.

El tuit, para sorpresa de Rodrigo, se viralizó: hasta la noche de este martes, cosechó más de 118.000 likes, fue retuiteado más de 1.700 veces y en más de 2.100 ocasiones fue citado por otros usuarios.

El ahora contador público recibido en la Universidad Católica de Salta contó más tarde que la última materia fue Teoría y Técnica Impositiva II. La rindió de manera remota el jueves por la tarde en un aula virtual que estuvo abierta de 14 a 16. El examen, reveló al diario El Litoral, constó de tres temas, en cada una de las cuales debía resolver cinco preguntas.

Después del parcial final, el joven recibió la visita de unos amigos. “Vinieron para ver cómo me fue, porque sabían que estaba en mis últimas materias, pero no que era la última o si ya me habían dado la nota”. Los amigos de Rodrigo se quedaron hasta cerca de las 21 y se fueron. El profesor que le tomó el examen le dio la esperada noticia un rato más tarde, alrededor de las 22.

Rodrigo había fantaseado en su mente ese ansiado momento muchas veces. Cada noche, cuando apoyaba la cabeza en la almohada imaginaba cómo sería su festejo más esperado. Ahora que lo había concretado, el flamante contador público hizo lo que había planeado. Y además prefirió no decírselo a nadie.

“Siempre pensé en ir a tomar un café solo, siempre pensé en hacer eso, hace varios años y por lo tarde que era, sumado al retroceso de fase por la pandemia en Corrientes, me calmé y no le conté a nadie, ni siquiera a mis padres ni a un amigo” , dijo.

Así, el viernes pasado se levantó, saludó a sus familiares y salió hacia el centro. Llegó a un café, se ubicó en una mesa en la vereda y le dio la novedad al mozo. “Fue el primero en enterarse”. Rodrigo le pidió al empleado del bar que le tomara la foto que después compartió.

“Antes de publicar la foto se me ocurrió que sería triste que mi familia se entere por una red social que me recibí”, pensó el joven. Entonces, antes del posteo llamó a sus seres queridos.

Sin pensarlo, su tuit tomó gran difusión: “Nunca me pasó esto, que se haya hecho tan viral, llegar a tener miles de interacciones, fue increíble la cantidad de gente que me habló por privado, gente de muchos países como Colombia, México, Paraguay, Uruguay, pidiéndome consejos sobre la carrera y felicitándome”, se sorprendió.

Y agregó: “Hubo mucha gente que se sintió identificada con el festejo y me pareció algo raro, que quiere hacer eso o que lo hizo, como gente que también me contaba sus historias, lo qué hicieron cuando se recibieron y me llamó la atención alguien de Ingeniería que fue caminando en homenaje a su padre, o gente que en vez de café fue sola a tomar una cerveza”.

Rodrigo también contó que mientras cursaba la carrera, sumó experiencia en el área contable por medio de una pasantía en una empresa constructora, donde trabajaba su padre. Ahora, tiene una oferta laboral en el estudio contable del hermano de una compañera.

Infobae