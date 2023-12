Un intendente radical de Corrientes avisa: La coparticipación cada vez será menos

Se trata del jefe comunal de Santo Tomé. Dijo que buscará aumentar la recaudación propia, algo difícil debido al feroz ajuste nacional. Días antes había nombrado a Coronel del Ejército para controlar la gestión comunal.

Los intendentes correntinos hacen números ante el cierre del año 2023 en medio de un tremendo ajuste y posible desregulación total de la economía del país. En ese marco observan que serán meses venideros complicadísimos.

“Los intendentes vamos a tener que empezar a administrarnos con los recursos genuinos del municipio porque la coparticipación va a ser cada vez menos”, esgrimió el alcalde radical de Santa Tomé.

Como su correligionario, el gobernador de la provincia, sabe que cada vez habrá más necesidades, sobre todo sociales y menos recursos para contener esas necesidades.

Y también como el gobierno provincial, no informó al menos hasta ahora sobre algún ajuste en el gasto político. Por ejemplo, achicar el organigrama de cargos dentro del Ejecutivo comunal.

Lejos de eso, días atrás nombró a un coronel retirado del Ejército Argentino para que controle la gestión comunal. Es decir, que controle al resto de los funcionarios municipales. También semanas atrás el intendente de Santo Tomé había anunciado que cesantearía a todos sus funcionarios pero finalmente eso no ocurrió.

“Los administradores tenemos que salir a buscar la forma de financiar el funcionamiento de la comuna y no hay otra forma que no sea a través del cobro de impuestos y tasas por servicios. Por eso pedimos el esfuerzo y el apoyo del contribuyente para que podamos seguir manteniendo la limpieza de la ciudad, para que podamos seguir con las obras, para que podamos mantener la iluminación, sin el esfuerzo de los vecinos no lo vamos a poder hacer, porque nosotros somos simples administradores de los fondos públicos”, destacó el jefe comunal durante la habilitación de una oficina de recaudación comunal en la terminal de ómnibus local.

Niña abusada por sus tíos en Santo Tomé: Hace tres años padecía esta situación

COMPARTIR