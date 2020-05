Un hombre se quitó la vida en Mercedes ahorcándose con una cadena

Un hombre se quitó la vida en Mercedes ahorcándose con una cadenaEsta tarde siendo la hora 14 en el barrio Juan Pablo Segundo en la calle Justo Jose Pelozo y Belgrano a escasos 30 metros en una vivienda del barrio, se quitó la vida un hombre de 37 años de edad de apellido Gómez.Al parecer cuentan vecinos que ayer había tenido una discusión fuerte con su pareja en la cual ella habría decidido terminar la relación y éste tomó la drástica decisión de quitarse la vida con la modalidad de ahorcamiento con cadena.El nombre de este hombre de 37 años sería El Negro Sergio Gómez o apodado Capi según conocidos.En el vecindario no pueden creer la determinación que tomó este joven muchacho que se dedicaba a la albañilería.La gente del barrio quedó atónita con la actitud tomada por Gómez y varios compañeros de trabajo se acercaron para corroborar la noticiajunto a familiares.

Posted by Impacto Corrientes on Tuesday, May 26, 2020