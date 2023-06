Un hombre murió tras ser succionado por una turbina de avión

Ocurrió el viernes en una aeroestación de Texas, EE.UU. El trabajador era empleado de una empresa de servicios aeronáuticos. La Justicia investiga lo sucedido.

Un trabajador del aeropuerto de San Antonio, en el estado de Texas, EE.UU., perdió la vida luego de ser succionado por uno de los motores de un avión el último viernes por la noche.

El informe realizado reveló que los equipos de emergencia fueron llamados a la pista justo antes de las 22.30 luego de que un trabajador de tierra fuera “ingerido” por el motor de un avión que acababa de aterrizar proveniente de Los Ángeles.

“El vuelo 1111 de Delta estaba gravando la puerta, con un motor encendido en ese momento, y un trabajador fue ingerido en ese motor a las 10:25 p.m.”, dijo la NTSB en un comunicado a KENS5.

El hombre era empleado de Unifi Aviation, una compañía que contrata trabajadores para aerolíneas como Delta que proporciona operaciones de asistencia en tierra.

“Unifi Aviation está profundamente entristecida por la pérdida de nuestro empleado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio durante un trágico incidente en las últimas horas del viernes 23 de junio de 2023″, dijo la compañía de servicios el sábado, según el medio.

“Nuestros corazones están con la familia del fallecido, y seguimos enfocados en apoyar a nuestros empleados en el terreno y asegurarnos de que estén siendo atendidos durante este tiempo”, agregó.

“Desde nuestra investigación inicial, este incidente no estaba relacionado con los procesos operativos, procedimientos y políticas de seguridad de Unifi. Por respeto al fallecido, no compartiremos ninguna información adicional. Mientras la policía y otros funcionarios continúan investigando este incidente, nos remitimos a ellos en proporcionar más detalles”, explicó Unifi Aviation.

“Estamos desconsolados y afligidos por la pérdida de la vida de un miembro de la familia de la aviación en San Antonio”, dijo Delta Airlines en un comunicado obtenido por KENS5. “Nuestros corazones y todo nuestro apoyo están con sus familiares, amigos y seres queridos durante este momento difícil”.

The New York Post aseguró que se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del trabajador, quién todavía no fue identificado. “La NTSB ha estado en contacto con Delta. Están en el proceso de recopilación de información en este momento”, agregó la Junta de Transporte.

Un antecedente en Alabama

El medio británico Daily Mail comentó que esta no es la primera vez que un incidente así ocurre. En la víspera de Año Nuevo, la trabajadora del aeropuerto de Alabama, Courtney Edwards de 34 años, fue absorbida por el motor de un vuelo de una aerolínea regional de American Airlines en el Aeropuerto Regional de Montgomery.

Piedmont Airlines, una subsidiaria de American Airlines, fue multada con 15.625 dólares luego de que una investigación descubriera que era responsable de una violación de seguridad que resultó en la muerte de la madre de tres hijos.

La mujer estaba en la rampa donde el vuelo 3408 de American Airlines, un Embraer E175, estaba estacionado antes de que ocurriera el incidente.

Su sindicato emitió un comunicado que decía que Piedmont Airlines fue declarada “culpable de una violación grave”.

