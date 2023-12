Un gobernador del norte dejó de usar el avión oficial como parte del ajuste: el de Corrientes figura como un gran viajero

Como una señal de que el ajuste llegará a todos por igual, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que no se usarán más los aviones provinciales para otra cosa que no sean vuelos sanitarios. En Corrientes la flota estatal no para de sumar millas entre viajes oficiales y de carácter partidario electoral. Dentro y fuera de la provincia.

No hay plata. Ajusten gastos y paguen los sueldos y aguinaldo. Dijo el Presidente electo Javier Milei que en 10 días asumirá el Poder Ejecutivo nacional. Un gobernador norteño, de la provincia de Jujuy, Osvaldo Jaldo anunció que los aviones oficiales de su provincia serán usados solamente para cuestiones sanitarias.

El mandatario tucumano viajó ayer a la ciudad de Buenos Aires para reunirse con sus pares, en un vuelo de línea y solo. Sin asesores ni acompañantes.

En Corrientes la flota estatal que incluye un helicóptero figura como una de las más viajeras dentro pero sobre todo fuera de los límites geográficos de Corrientes.

La acción de Jaldo es una señal de que el ajuste llegará a los gastos de la política, uno de los reclamos más pedidos por la ciudadanía y de hecho fue lo que discursivamente hizo ganar la elección presidencial a Javier Milei.

En agosto pasado durante las campañas electorales el gobernador de la provincia autorizó con un decreto, aumentar los viáticos para funcionarios provinciales que deben viajar dentro y fuera de Corrientes. Un beneficio que lo incluye.

COMPARTIR