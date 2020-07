Un gato interrumpió una reunión virtual del Parlamento británico e hizo reír a todos

“Rojo, ¿podrías bajar la cola por favor”, exclamó el dueño, sin perder la seriedad.

John Nicolson, un parlamentario británico del Partido Nacional Escocés, divirtió a todos durante una reunión por videollamada del Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes. En realidad la estrella fue su gato, Rojo, que se cruzó por delante de la cámara con una enorme cola anaranjada.

Lo más sorprendente es que, ante las risas de sus interlocutores, Nicolson se mantuvo impoluto. Pidió disculpas por la interrupción de su mascota pero siguió hablando, hasta que finalmente le rogó al felino: “Rojo, ¿podrías bajar la cola por favor?”.

La reunión se realizó el 14 de julio, duró dos horas, pero en los últimos días se viralizó por la intromisión del gato del parlamentario. El tema de la jornada era una propuesta para incluir subtítulos en la televisión infantil.

“YouTube, que usted mencionó Caroline, ya lo hace, YouTube Kids lo hace, y la BBC también lo está adoptando. ¿Por qué —y pido disculpas por la cola de mi gato— por qué no lo están haciendo ustedes, por defecto?”, decía Nicolson cuando Rojo decidió “autoinvitarse” a la reunión.

El martes, en Twitter, el diputado confesó que su mascota está “impaciente por mis muchas horas haciendo Zoom. Está esperando que salga a dar una vuelta con él”, escribió, y compartió una foto del ahora famoso Rojo.

Rojo getting very impatient because of my many hours zooming. He’s waiting for me to go out for a walk with him. pic.twitter.com/umL7iOMnDv

— JOHN NICOLSON M.P. (@MrJohnNicolson) July 21, 2020