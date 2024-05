Un focus group revela que la paciencia ante el ajuste de Milei está llegando al límite

Según el estudio, el respaldo que mantiene el Presidente se debe en mayor medida a que la responsabilidad de la situación actual recae en el gobierno anterior.

Un focus group realizado por la consultora Proyección revela que el estado de ánimo de los argentinos oscila entre el agotamiento y la esperanza. Dicen que su límite de tolerancia al ajuste de Javier Milei está cerca de ser alcanzado y que hacen «malabares» para llegar a fin de mes.

«Yo no aguanto más, estoy intolerante, no quiero ni ir a hacer las comprar, me tiene de humor horrible, aumenta colectivo, subte, la prepaga», afirman los entrevistados.

El estudio fue realizado a partir de tres grupos mixtos de cuatro participantes, divididos por rangos etarios, residentes en distintas regiones del país: CABA, Gran Buenos Aires, Rawson, Ciudad de Mendoza, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Córdoba, Paraná, Ciudad de San Juan, Ciudad de Salta y Ciudad de Tucumán.

El trabajo de la consultora sostiene que el respaldo que mantiene el Presidente se debe en mayor medida a que la responsabilidad de la situación actual recae en el gobierno del Frente de Todos. «Este gobierno lleva siete meses y hay que tapar muchos agujeros que dejaron los gobiernos anteriores», destaca uno de los textuales del focus group.

Del estudio se desprende que la economía está en una fase de transición y ajuste, con una notable recesión que ha afectado el consumo. Que la inflación y la inseguridad son las preocupaciones más urgentes de los entrevistados.

Además, preocupan la calidad de la salud y la educación, así como nuevos aumentos de prepagas, colegios y tarifas. Algunas respuestas plantean que es necesario pasar por este período doloroso para corregir los errores y abusos de gobiernos anteriores.

«Entiendo que el país está mal, lo agarro destrozado, pero si te ajustas aguantas, a mí no me falta de comer, mi esposo trabaja más de 12 horas al día. A este gobierno lo aguanto a morir», destaca una de las frases que surgieron de los cuestionarios.

Según el informe de Proyección, la mayoría de los entrevistados expresó expectativas positivas basadas en acciones de gobierno: atraer inversiones, auditorias, echar ñoquis. Además, se le reconoce al Presidente el trabajo para controlar la inflación, pero no consideran que se objetivo se haya alcanzado.

Entre los consultados, Milei aparece como un líder fuerte y decidido, dispuesto a tomar medidas difíciles para corregir el rumbo del país. Además, afirman que no es un político tradicional y que es transparente. Eso genera confianza.

Sin embargo, en ocasiones genera incomodidad su estilo confrontativo, especialmente en su uso en redes sociales y sus respuestas impulsivas. El informe de Proyección asegura que aparece una mirada de Milei como una figura tecnocrática y fría («no tiene corazón»), comparado con la Inteligencia Artificial, lo que abre posibilidades, pero también conlleva riesgos.

«No acepta las críticas, cuando alguien le dice algo en vez de decir, ‘ok está bien’, mete algún exabrupto y sale con cualquier cosa, empieza a mandar tweets y así no se puede manejar un presidente», dice uno de los textuales del informe.

En tanto, le reconocen capacidad para avanzar, impulsar el progreso y ofrecer un futuro prometedor. Aunque existe una preocupación por la imposibilidad de adaptación o la exclusión de ciertos grupos y por la falta de empatía que presenta.

LPO

«A veces no es empático, no se pone en el lugar del otro, va como un caballo, quiere que la economía vaya por acá y listo, no pregunta, dijo no hay plata y listo», agrega un entrevistado.

Otro de los entrevistados contesta: «Para mi si es empático, desde el momento que pide trasparencia y se pone a controlar, se preocupa por que no le roben la comida a quienes menos tienen. Que llegue la mercaderías y dinero a quienes les corresponde».

