Un extraño síndrome vinculado al Covid lleva decenas de chicos a terapia intensiva en Gran Bretaña

El prestigioso diario The Guardian consiguió la información en exclusividad y explicó que “el 75 por ciento de los niños más afectados por el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico pos viral están en el hospital Great Ormond St de Londres”.La extraña condición afecta especialmente “a las minorías étnicas” y a “los más vulnerables de la sociedad”, en un probable directo vínculo con la pobreza. Inicialmente se lo vinculó con el síndrome de Kawasaki. “Hasta 100 niños a la semana están siendo hospitalizados con una enfermedad rara, que puede surgir semanas después del Covid-19, dejándolos en cuidados intensivos”, dijeron los médicos a The Guardian.

“En un fenómeno que preocupa a los pediatras, el 75% de los niños más afectados por el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS, por sus iniciales en inglés) son negros, asiáticos o pertenecientes a minorías étnicas. Casi cuatro de cada cinco niños estaban previamente sanos”, según un estudio de casos, aún sin publicar.

Cuando el PIMS surgió en la primera ola de la pandemia, “causó confusión entre los médicos, preocupación entre los jefes del NHS (los servicios de salud británicos) y alarma entre los padres. Inicialmente se pensó que era la enfermedad de Kawasaki”, una condición poco común que afecta principalmente a bebés.

Los síntomas

Pero el PIMS “ha sido reconocido como un síndrome post-viral nuevo y separado, que uno de cada 5.000 niños contrae aproximadamente un mes después de tener Covid, independientemente de si tenían síntomas”, según la primicia del diario británico.

A menudo los síntomas son erupciones en la piel, una temperatura de hasta 40°C, presión arterial peligrosamente baja y problemas abdominales.

En casos graves, sus síntomas pueden ser como los de un shock tóxico o la condición potencialmente mortal de sepsis. Se cree que dos niños murieron de PIMS desde que comenzó la pandemia.

Si bien los especialistas no creen que la frecuencia de la enfermedad haya aumentado en relación con los casos en la comunidad en general, “las cifras de estos son más altas que en la primera ola”.

Se cree que los hospitales han admitido hasta 100 jóvenes por semana durante la segunda ola, en comparación con aproximadamente 30 a la semana el pasado mes de abril.

Entre 12 y 15 niños se enferman cada día desde principios de enero. Han surgido casos en muchos lugares. Pero “la mayoría se han registrado en Londres y el sureste de Inglaterra, áreas donde la nueva variante Kent del coronavirus ha provocado un fuerte aumento de las infecciones”, según se informó.

¿Enfermedad de la pobreza?

La evidencia recopilada por la Dra. Hermione Lyall, experta en enfermedades infecciosas en niños y directora clínica de servicios para niños en el Imperial College Healthcare NHS Trust en Londres, reveló “el impacto desproporcionado que la enfermedad está teniendo en los niños de minorías étnicas”.

En una presentación por video, a la que asistieron más de 1.000 pediatras, mostró que, en un “primer informe nacional” de 78 pacientes con PIMS que terminaron en cuidados intensivos, el 47% eran de origen afrocaribeño y el 28% de origen asiático: entre cinco y seis veces mayor que el 14% de la población del Reino Unido que es BAME”, según The Guardian.

La doctora Liz Whittaker, portavoz de PIMS para el Royal College of Pediatrics and Child Health, declaró a The Guardian: “Estamos investigando para comprender por qué esta población se ve afectada. La genética puede jugar un papel importante. Pero nos preocupa que sea un reflejo de cómo esta es una enfermedad de la pobreza, que afecta de manera desproporcionada a quienes no pueden evitar la exposición debido a su ocupación, hogares multigeneracionales y viviendas hacinadas ”.

Datos separados recopilados por la Dra. Marie White del hospital pediátrico Evelina mostraron que “el 60% de los 107 casos de PIMS que habían tratado hasta el 13 de enero eran niños negros africanos o caribeños”.

El Dr. Habib Naqvi, director del Observatorio de Raza y Salud del NHS, pidió una investigación sobre el riesgo mucho mayor de los niños de minorías étnicas de contraer PIMS. “Claramente, ahora se necesita una investigación urgente sobre por qué los niños negros y asiáticos están sobrerrepresentados y son más vulnerables a PIMS”, exigió.

«Estamos preocupados por estos primeros hallazgos y sabemos que las desigualdades estructurales en salud pueden afectar las vidas de personas de orígenes de minorías étnicas a lo largo de su vida», declaró.

El conjunto de datos de Lyall, basado en cifras de 21 de las 23 unidades de cuidados intensivos pediátricos (PICU) en Gran Bretaña, también reveló que el 78% de los pacientes no tenían enfermedades subyacentes y hasta que el PIMS llegó, gozó de buena salud, lo que los pediatras dijeron que era «muy preocupante».

La edad promedio de los niños que sufren PIMS es de 11 años, pero oscila entre los 8 y los 14 años. Dos tercios (67%) eran niños; sólo el 22% tenía Covid cuando surgió su PIMS, mientras que los demás ya lo tenían. Casi uno de cada cuatro de los que terminan en terapia intensiva desarrolla una afección cardíaca llamada “dilatación de las arterias coronarias”, que es potencialmente fatal.

Otros datos presentados por expertos en el seminario web mostraron que una pequeña cantidad de niños con esta enfermedad “ven su cerebro afectado y sufren confusión, letargo, desorientación, comienzan a comportarse de manera inusual y, en casos raros, sufren un derrame cerebral”. Además, “en un estudio de 75 niños, ocho habían sufrido problemas cardíacos, incluidas miocarditis y disfunción ventricular”.

La mayoría de los niños con PIMS han sido llevados a uno de los 23 hospitales de la red del NHS con una UCIP, como los hospitales infantiles Evelina y Great Ormond Street en Londres y el Hospital de Mujeres y Niños de Birmingham. Según las proyecciones de los médicos del hospital británico Evelina, los casos alcanzarán su punto máximo el próximo lunes y luego comenzarán a disminuir.

Reabrir las escuelas

Whittaker dijo que los padres no deberían alarmarse por el aumento en las hospitalizaciones porque la reciente incidencia de PIMS es proporcional al mayor impacto de la pandemia en los adultos durante las últimas semanas.

“El PIMS puede ser muy serio. Pero hemos visto menos niños gravemente enfermos (en la segunda ola) porque hay un reconocimiento y un tratamiento más tempranos”, explicó.

Los especialistas no consideran que no es una razón para no abrir los colegios. “Sigue siendo raro. No creemos que los padres deban preocuparse, ya que es mucho más probable que no afecte a sus hijos sino a ellos. Los números son bajos y el PIMS no sería una razón para evitar que las escuelas abran. La edad mediana de inicio de la enfermedad es de nueve años. No cerraríamos los lugares de juego infantiles», declaró a The Guardian.

En Gran Bretaña hay áreas en los colegios o los parques destinados al juego de los chicos.

Las escuelas británicas reabrirán después de Pascuas. Ahora están cerradas ante el rigor de la pandemia y la nueva variante de Kent, que se ha extendido en el reino.

