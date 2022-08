Un dólar entre “200 y 220 pesos” pide el agro.

La Federación Agraria pide un dólar entre “200 y 220 pesos”. Tras la reunión de la Mesa de Enlace de las patronales del agro con el ministro de Economía, Sergio Massa, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, afirmó que un precio “normal” del dólar para el campo debería rondar los “200 y 220” pesos, más cerca del precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo que en el oficial. “Acortando las brechas del dólar blue, para que baje y que ronde entre 200 y 220 pesos, estaríamos una normalidad antes de toda la corrida cambiaria. Ahí no necesitaríamos una divisa especial para nosotros y a todos los argentinos les serviría porque eso generaría una expectativa a la baja de la inflación”, afirmó Achetoni en diálogo con el programa Toma y Daca de AM750. El reclamo del titular de la FAA responde a que para las entidades del agro, el ‘dólar soja’, instrumentado por el Gobierno nacional para que se liquide la cosecha de soja, “no es conveniente” ya que “beneficia a un sector concentrado”. “Lo comentamos el tema del ‘dolar soja’, nosotros desde la Federación Agraria no vemos como un incentivo, hasta lo vemos de manera discrecional. Los pequeños y medianos productores ya vendieron, así que sólo verían pasar ese tipo de cambio, no sería para nuestro rango de productores”, comentó. En ese marco, sostuvo que “más que regímenes especiales de tipo de cambio, hay que acortar la brecha entre dólar oficial y dólar blue” y “generar certidumbre y dar confianza”. Cuando se le consulto sobre si este acortamiento de la brecha es un pedido para una devaluación, Achetoni sostuvo que “un proceso devaluatorio no necesariamente tendría que generar inflación”.

Jornada de protesta de la Mesa de Enlace, con mucha oposición y pocos productores

COMPARTIR