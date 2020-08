Un correntino dejó todo para ir a recorrer Australia a bordo de un vehículo

Maximiliano Balbuena es un correntino de 29 años que, junto a su novia María Eugenia Gómez Antonini de 27, recorren Australia a bordo de una Van toda equipada cumpliendo un sueño: viajar por todo el mundo.

El 31 de diciembre decidieron recibir año nuevo en Sídney, dejaron Corrientes y sin saber la pandemia que se venía arrancó la aventura. Hoy ya llevan más de 7 meses en Australia y un poco más de 60 días que viven a bordo de una Van, una mini casa rodante donde comen, duermen y viven esta aventura que parece no tener fin.

“Siempre les dije a mis amigos que no me mueve la ropa, la plata ni la tecnología. Siempre quise derrochar la vida viajando y afortunadamente mi novia me acompaña”, nos cuenta Maximiliano Balbuena en exclusiva desde Australia.