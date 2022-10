Un ciclista llegó al Iberá después de 18.000 km recorridos

El ciclista compartió su experiencia en redes sociales.

“Acá vine a conocerte, Corrientes”, posteó Federico Martínez (34) en las redes sociales de su proyecto viajero “Otra forma de vivir”. Dejó atrás la rutina y renunció a un trabajo de 13 años para perseguir sus sueños de recorrer el mundo en bicicleta, sin fecha de regreso.

En este momento se encuentra en la provincia de Corrientes, luego de visitar las semanas anteriores Entre Ríos y Santa Fe. Las próximas provincias son Misiones, Chaco, Formosa, Salta, según precisó el viajero.

La ciudad natal de Federico es General Las Heras, en Buenos Aires. Lleva recorrido más de 18 mil kilómetros y contó que pedalea unos 80 kilómetros a diario.

“Me siento otra persona que no es la misma que salió ese día desde casa, soy de charlar mucho con mi vieja que es la que le costó desprenderse cuando salí. Puedo decir que prueben y si comprueban que es lo que desean que arranque para adelante porque la vida se pasa volando y el tiempo no espera, el momento es ahora”, manifestó. A través de su canal de Youtube va mostrando el contenido a sus seguidores y en particular a sus abuelos que van conociendo los paisajes que su nieto recorre.

