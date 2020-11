¿Un caso similar a Santiago del Estero? También en Berón de Astrada-Corrientes

Se impidió el in­greso a una ma­dre y su beba, además a un penitencia­rio.

Durante este último fin de semana ocurrió un hecho muy cues­tionado en Berón de Astra­da. Cuando una mujer con su beba en brazos intentó ingresar a la localidad, don­de reside, fue retenida a la vera de la ruta. La señora había viajado a esta Capital por cuestiones de salud de la menor, pero al intentar regresar a su pueblo le pro­hibieron el acceso.

La imagen de la mujer con su niña sentada en el pasto al costado de la ruta nacional Nº12 se viralizó y fue inevitable que se la re­lacionara con lo ocurrido en Santiago del Estero con Abigail o los casos de For­mosa. “Es inadmisible que haya funcionarios que no sepan (o no quieran saber) que el derecho a circular sólo puede ser restringido por las autoridades federa­les”, expresó el abogado pa­trocinante Guillermo Chas, quien viralizó la situación a través de sus redes sociales (ver foto). “Aparentemente lo que pasó en Formosa, o el caso de Abigail en Santiago del Estero, no fueron sufi­ciente para que Berón de Astrada no se maneje como un Estado Soberano”, ex­presó el abogado. Chas, con domicilio en Caá Catí, pa­trocina además a un agente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que pasa por la misma situación: tra­baja en la Unidad 6 de San Cayetano y no puede ingre­sar a su casa en Berón de Astrada.

En este contexto, el abo­gado confirmó ayer en de­claraciones radiales que “se presentó un habeas corpus por las personas que resi­den en esa localidad y que no pueden acceder porque, el Comité de Crisis y el Mu­nicipio piensan que están por arriba de la Constitu­ción”, sentenció el profesio­nal. Con respecto a la mujer y su beba, Chas aclaró: “Esta mujer estuvo varias horas ‘tirada’ en la ruta. Terminó ingresando ‘de prepo’ y has­ta fue intimidada de que la iban a denunciar. El inten­dente cree que está en un Municipio del medioevo”, sostuvo.

En el caso del penitencia­rio el abogado explicó que “el hombre tiene domicilio en Berón de Astrada. El he­cho de dónde uno tiene do­micilio no es obstáculo para circular por la provincia, ya que no hay restricción a la circulación en este momen­to. El derecho a la libre cir­culación es algo que está es­tipulado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, por lo que las únicas autori­dades que están facultadas a restringir la movilidad son las autoridades federales, las autoridades nacionales, el Congreso de la Nación o el Presidente de la Nación a través de un DNU”.s

Gustavo Colman es agente penitenciario de la Unidad Nº 6, vive en Berón de As­trada, y está varado en la ruta nacional Nº12 desde el sábado intentando ingresar a la localidad cuando salió de su trabajo. Pero hasta ayer, no le daban respuestas, y desconocía el motivo de tal medida. Al res­pecto, el intendente de Berón de Astrada, Adrián Curi, explicó que “el Comité de Crisis emitió un co­municado el pasado viernes. Simplemente se está pidiendo que no circulen el fin de semana”. Asimismo, agregó que “ese señor hace mucho tiempo viene violando las normas impuestas por el Comité de Crisis”.

En ese sentido, Curi sostuvo que “tiene un kiosco, va a un mayorista a comprar mercaderías, vuelve y no hace el aislamiento. Es un rebelde”.

