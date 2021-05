Un bebé de 20 días se contagio de Coronavirus en Santo Tomé, Corrientes

En la mañana del sábado un bebe de 20 días dio positivo de Coronavirus en la ciudad de Santo Tomé, al igual que sus padres positivos también. Sería el primer caso en la provincia de Corrientes.

El Dr. Hilario Soarez Dornelles dijo que «Se le hizo la prueba, dio positivo, se comunicaron con Corrientes los colegas y de allá les pidieron que lo trasladaran a Corrientes a ese bebe. La madre quería ir pero de allá le dijeron que no venga la madre, no tenemos donde dejarla, donde tenerla separada porque no puede estar con su bebe. Entonces quedó acá en Santo Tomé bajo responsabilidad exclusiva de una pediatra que lo controla muy de cerca y con la directiva que ante el menor cambio en el estado general del bebe fuera derivado automáticamente…» resaltó. SantoToméOnline.

