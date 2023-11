Ultimo momento: Se complica el acuerdo con el PRO; Patricia rompe con Macri y le promete a Milei que le suma diputados a cambio de más cargos

El ex presidente está furioso y empezó a hablar mal de Milei y Karina, a la que se refiere como «la tarotista». Bullrich filtró un mensaje explosivo: «Yo no me someto a Mauricio Macri». Los cargos que pide Patricia para cerrar.

La tensión entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich está al límite. La titular del PRO profundizó su negociación personal con Javier Milei y le envió un mensaje explosivo al ex presidente: «Yo no me someto».

Bullrich se reunió esta mañana con Milei en el Hotel Libertador, en medio de crecientes dudas sobre su desembarco en el Ministerio de Seguridad. Pero según supo LPO la ex candidata abrió una negociación más amplia con el presidente electo.

Fuentes al tanto de las negociaciones revelaron a LPO que Patricia le ofreció a Milei sumarle nueve diputados al bloque de La Libertad Avanza a cambio del Ministerio de Seguridad y otros cargos como Defensa para Luis Petri. También pide que el filósofo Santiago Kovadloff quede al frente de la Biblioteca Nacional.

La titular del PRO ya tendría asegurado que María Eugenia Talerico sea la próxima directora de Migraciones. Talerico fue vice de la UIF durante el gobierno de Cambiemos e integró la lista de senadores nacionales de Patricia en la provincia de Buenos Aires, pero quedó afuera.

La negociación personal que abrió Bullrich es un abierto desafío a Macri, luego de que LPO revelara que el ex presidente amenazó a Milei con retirar a Patricia y todos sus funcionarios del futuro gobierno si avanza con la designación de Florencio Randazzo en la Cámara de Diputados.

La titular del PRO se sintió tocada y filtró por los medios un mensaje explosivo. «Yo no me someto a Mauricio Macri», le mandó Patricia a la periodista Viviana Canosa, que lo leyó al aire en su programa de La Nación +.

Macri está enojado con Patricia por «cortarse sola», pero mucho más con Milei y su hermana Karina por negociar con ella por su lado. El ex presidente empezó a hablar mal del libertario por todos lados y sobre todo de Karina, a quien se refiere despectivamente como «la tarotista».

Macri apostó muy fuerte a que Cristian Ritondo se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados, pero está lejos de lograrlo. Tampoco pudo quedarse con YPF y Anses. La designación de Luis «Toto» Caputo en Economía tampoco fue gestión del ex presidente.

Una duda que sobrevuela es si Ritondo es parte de la jugada de Patricia de prometerle a Milei sumar nueve diputados a LLA y si, en ese caso, también abandonaría el bloque del PRO.

La jugada individualista de Patricia tampoco cayó bien en los gobernadores de Juntos por el Cambio, que la cuestionaron en la reunión de esta semana con los legisladores y advirtieron que no serán cogobierno con Milei. Rogelio Frigerio ya había pedido que Bullrich deje la presidencia del PRO si asume como ministra.

