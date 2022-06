UCR correntina «CORAJUDA»: Envió otro duro mensaje al PRO

Votó en forma conjunta con la bancada de senadores justicialistas que presentó un proyecto de resolución para repudiar los dichos del ex presidente Mauricio Macri, quien despectivamente, trató de “populista” al primer presidente argentino elegido por el voto popular. “No compartimos los dichos de Macri”, dijo uno de los referentes radicales.

En la octava sesión ordinaria del Senado provincial, desarrollada en el mediodía de este último jueves, senadores del PJ y la UCR coincidieron en votar el proyecto de resolución que repudia las declaraciones del ex Presidente Mauricio Macri contra Hipólito Yrigoyen, primer Presidente electo democráticamente en la Argentina.

El proyecto fue votado favorablemente por ambas bancadas. El senador radical Sergi Flinta pidió la palabra “para argumentar nuestro acompañamiento. Nosotros los radicales –dijo- sabemos perfectamente quien fue Hipólito Yrigoyen. Sabemos el rol histórico que desarrolló en su gobierno. Por eso no coincidimos con los dichos de Macri y creo que no es un aporte para solucionar los problemas actuales revisar el pasado como hizo el ex presidente Macri”.

El pasado 5 de junio el ex presidente Mauricio Macri en su exposición en la Conferencia Internacional de la Libertad, organizada por el Instituto Liberal, donde compartió el panel “Desafíos de la libertad en América Latina” con el ex presidente de Brasil Michel Temer, fue donde apuntó a Yrigoyen, Perón y Evita como los iniciadores de los “males” de Latinoamérica. “Tal vez se originó en Latinoamérica y la Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó. Primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Pero esto ha sido muy contagioso y hoy se ha extendido al resto del mundo”.

Envalentonado: Valdés advierte, la UCR a JxC, «No estamos para un papel de segundones»

Correntino corajudo

COMPARTIR