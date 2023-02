Tuvieron que abandonar su vida en Mendoza para salvar la de su hija, la historia de Lúa y la lucha de sus padres

Lúa es una bebé mendocina que padece una grave patología en el corazón. Debido a esto su familia se mudó a Buenos Aires para mantenerla con vida, ya que debe ser operada varias veces. La familia necesita ayuda para cubrir los gastos ya que atraviesan una compleja realidad.

Desde que estaba en la panza de su madre los doctores notaron que algo andaba mal, su corazón no se había desarrollado del todo correctamente. Fue así como ambos padres tomaron la decisión de salvar la vida de su pequeña Lúa y viajaron a Buenos Aires donde puede ser tratada. Ante los gastos que deben enfrentar, la familia decidió pedir ayuda a través de las redes sociales, ya que se encuentran endeudados y todavía la pequeña debe ser operada.

“Su nombre es Lúa hija de Cristian Carrizo y Erica Gallo, junto con su hermano Enam son una familia de de Mendoza que tuvo que abandonar su vida de un día para el otro y volar a Buenos Aires para salvar la vida de su bebé”, empieza el pedido.

Lúa nació con una cardiopatía congénita llamada síndrome hipoplásico del corazón izquierdo, esto quiere decir que durante la gestación solo desarrolló la mitad de su corazón. Debido a esto, a los 5 días de nacida debió ser intervenida quirúrgicamente con una operación de extrema complejidad.

Si bien la evolución de la bebé ha sido muy favorable, lo cierto es que el cuidado que demanda es extremo y ambos padres deben dedicar su día completo a estar con la pequeña. Dentro de aproximadamente un mes será operad de nuevo y la familia estima que deberá permanecer en las cercanías al hospital pediátrico por algunos meses más, lo que les demanda más dinero para seguir con su estadía en Buenos Aires.

LA LUCHA Y EL AMOR DE DOS PADRES POR MANTENER A SU HIJA CON VIDA

“Con la mamá de Lúa no queríamos recurrir a esto”, contó Cristian Carrizo el padre de la pequeña a Vía Mendoza al referirse a la campaña que hace algunas horas comenzaron a circular por las redes sociales.

EL DIAGNOSTICO DE LÚA Y SU TRATAMIENTO A FUTURO

“Cómo padres es muy doloroso enfrentarse a esto”, confiesa desde Buenos Aires mientras cuenta el diagnostico de su hija. Según los especialistas, las cirugías a corazón abierto a las que deben enfrentarse Lúa son de alto riesgo y deberá enfrentar un par más hasta sus dos años de edad.

“Sé que estando acá tengo la seguridad de que si a mi hija le pasa algo o necesita algo puede ser atendida inmediatamente por todo el grupo de expertos” recalcó sobre la decisión que tomaron de no regresar inmediatamente a Mendoza, además de tener que enfrentar los gastos de traslado si fuera así.

Tuvieron que abandonar su vida en Mendoza para salvar la de su hija, la historia de Lúa y la lucha de sus padres Foto: Gentileza

Para poder salir adelante, la familia necesita reunir como mínimo, cuatro millones de pesos, de los cuales una parte debe ser destinada a saldar deudas generadas por esta situación que les tocó vivir y resolver “poniendo sus tarjetas al límite”. Hospedaje, viáticos, pasajes y varias gestiones de salud no contempladas en la obra social con la cual se cansaron de ir y venir, se suman a los gastos que deben enfrentar día a día.

“Necesito retomar mi trabajo porque no puedo perderlo. De ello depende la continuidad de la vida de mi hija. No podemos quedarnos sin obra social. La realidad es que por estos días debemos responder a las emergencias por la vida de Lúa. Yo no quiero perderme un momento con ella”, contó Cristián con la esperanza de que su bebé sobreviva.

Quienes deseen colaborar para que Lúa y su familia sigan adelante, pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

CVU:0000003100008660549341

ALIAS: AYUDEMOSALUA

