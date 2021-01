Turismo: Paso de la Patria recibió a más de 160.000 personas en enero

Sólo el sábado llegaron hasta la localidad 110.756 personas. De extensas playas y con 10 paradores, “El Paso” ratifica su condición de destino predilecto pese al estricto protocolo sanitario. A la 1 se bajan las persianas de la actividad comercial.

Paso de la Patria ostenta desde hace años la jerarquía de ser una de las villas turísticas más visitadas del país y en los primeros días de enero ya ingresaron a la localidad 165.068 personas de todo el país. Los datos son oficiales, confirmados por el intendente Guillermo Osnaghi.

“El sábado ingresaron 110.756 personas a Paso de la Patria y 26.349 vehículos. Es tremenda la cantidad de gente que viene. La temporada está a pleno”, detalló Osnaghi.

“Del 4 al 8 de enero ingresaron 9.052 vehículos y 54.312 personas. Es decir 165.068 personas en total en apenas 5 días y la jornada de hoy (por ayer) venía movida”, agregó.

Para disfrutar de las playas de la villa se debe cumplir con un estricto protocolo sanitario en cada uno de los 10 paradores que hay habilitados. En cada lugar se implementó un sistema de burbujas en las que pueden permanecer hasta seis personas. Hay shows de grupos musicales en vivo. Pero la magia llega a su fin a la 1. Desde esa hora, la policía, inspectores de tránsito y municipales “barren” la costanera para que nadie permanezca en los paradores.

“El sábado suspendimos un show de DJ en un parador. La gente comienza a llegar, la cosa se descontrola y los dueños del parador no los pueden contener, por eso no están permitidos los DJ. Se labró un acta de infracción, a la tercera se clausura el parador. Cada propietario es responsable de que en el parador se respeten las medidas sanitarias, que se use el barbijo. El personal municipal controla que se cumpla la medida, sino hay multas”, detalló el intendente.

“El sábado se secuestraron nueve vehículos porque los conductores no superaron el control de alcoholemia. Hay que entender que si no cuidamos esta normalidad no podremos disfrutar de la temporada”, insistió.

Sobre la aplicación de un toque de queda sanitario, el intendente dijo: “El gobernador fue claro se van a aplicar en las comunas en donde los contagios de covid-19 se desbordan. Cada intendente es responsable. Nosotros tenemos diez activos. Están bien, en sus casas y controlados. Tenemos que evitar que haya más casos”.

El intendente reconoció que el crecimiento demográfico que ha tenido Paso de la Patria y la cantidad de visitantes en cada temporada repercuten en la provisión de servicios. “Hay problemas de conectividad por la demanda. La presión del agua merma por la cantidad de piletas, pero de energía estamos bien, se trabajó en ampliar la capacidad energética de la villa turística”, explicó.

