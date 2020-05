Trotta anticipó en qué escuelas volverían primero las clases y qué será obligatorio llevar a las aulas

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, habló con Radio Dos y brindó detalles concretos respecto a la posibilidad de la vuelta a las clases presenciales. “La vuelta a clases depende más de la ciencia que de la política. Eso es un límite. No vamos a apurar una decisión”, sostuvo. El funcionario nacional insistió que para que reabran las escuelas “habrá un protocolo nacional como piso”

“Las nuevas modalidades que venimos implementando constituyen un enorme desafío para todo el sistema, en una Argentina atravesada por la desigualdad. La clave es el enorme compromiso de los docentes, los estudiantes y la familia”, expresó el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en diálogo exclusivo con La Dos.

“Está claro que los aprendizajes no son los mismos que en el aula, pero tenemos una evaluación en marcha con trabajos en campo para articular acciones para volver a la normalidad de a poco”, sostuvo Trotta, y apuntó a “reforzar el nivel de vínculos entre los protagonistas”

El funcionario nacional precisó que dicho trabajo incluye “una agenda con las provincias que pretende contener la desigualdad”

En tal sentido, Trotta destacó que “se pudo articular muy bien con todas las provincias, dando pasos importantes en esta situación extraordinaria”

Decisión de Nación

Teniendo en cuenta ésta línea de acción Trotta sostuvo que “nuestra definición es trabajar coordinadamente con todas las jurisdicciones provinciales”, dejando prácticamente de lado la alternativa de que algunas Provincias tomen decisiones propias respecto a las clases.

“En el marco del Consejo Federal de Educación construimos consensos sabiendo que hay diversidad de situaciones en todo el país”, e insistió: “la autorización para analizar la vuelta a las escuelas está en manos de Nación”.

Y aclaró: “cada provincia tendrá la decisión final, pero avanzar en la decisión final dependerá de Nación”

“Pretendemos que el protocolo nacional sea un piso y después que cada provincia lo profundice”, agregó.

Cuestión de la ciencia

Para Trotta, la vuelta a las clases presenciales. “La vuelta a clases depende más de la ciencia que de la política. Eso es un límite. No vamos a apurar una decisión”, sostuvo. Trotta insistió que para que reabran las escuelas “habrá un protocolo nacional como piso”

“Es distinta la situación de Bs As o del Gran Bs As que Corrientes. Y más: no es lo mismo Corrientes Capital que el interior. No hay soluciones mágicas ni definitivas. Hay que retomar las cosas en la velocidad la nueva modalidad”, dijo

Otra escuela

“La escuela no será la misma de marzo”, aseveró Trotta y apuntó: “tendremos que llevar barbijos, respetar distancias. Esperemos que sea por los próximos meses hasta una solución definitiva, pero eso no solo será en la escuela, sino en todos los casos de la vida”

La vuelta en las escuelas rurales

Trotta reconoció que se evalúa la vuelta a clases presenciales en las escuelas rurales, como un primer paso en el esquema a futuro:“es una posibilidad firme. Son escuelas distintas. Pero también implica la movilidad de los docentes. No es lo mismo las escuelas rurales de Goya que las que están a 60 km de La Plata, donde también hay escuelas rurales”

“La modalidad será según la circulación del virus, pero es una alternativa que se evalúa”, dijo

El Ministro aclaró al final: “la Argentina no es Bs As. Conviven realidades muy distintas”