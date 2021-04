Triple crimen de General Rodríguez: dictaron la falta de mérito para Pérez Corradi

“El cuadro probatorio existente hasta el momento, no permite a esta Magistrada procesar o sobreseer al encausado por estimarlo insuficiente”, sostuvo la jueza en la resolución.

La falta de mérito implica que Pérez Corradi sigue bajo investigación, pues su intervención en el triple crimen no está descartada.

Pérez Corradi fue detenido en Brasil en 2016, trasladado a la Argentina y a partir de allí juzgado por el tráfico ilegal de efedrina –principalmente a México- e investigado como presunto ideólogo del asesinato de Forza, Bina y Ferrón.

Sobre su relación con el tráfico de efedrina, Pérez Corradi ya estaba procesado con prisión preventiva y al día de hoy se encuentra cumpliendo condena como autor responsable del delito de comercio de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes.

En cuanto al triple crimen, el ex prófugo famoso ya había recibido una falta de mérito en diciembre de 2016 sobre la acusación como autor intelectual del crimen. Para la jueza no había elementos de prueba como para procesarlo. Ello a pesar de que para el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone se habían comprobado sus vínculos con Forza y con Ferrón en lo que era la adquisición de efedrina para venderla a los carteles mexicanos.

Para la fiscalía de Investigaciones Complejas de Mercedes, la pesquisa dejaba en claro que el vínculo de Pérez Corradi con Martín Lanatta (condenado por el triple crimen) era muy estrecho «desde lo comercial, lo societario y también lo telefónico».

Pérez Corradi estuvo prófugo cuatro años. Lo recapturaron el 19 de junio de 2016 en Foz de Iguazú, Brasil y fue extraditado a la Argentina en el marco de un operativo cinematográfico montado desde el ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Continúa perteneciendo al Programa de Protección de Testigos.

Cuando estaba prófugo en Paraguay y se negociaba su extradición a la Argentina, el mismo Pérez Corradi contó que llegó un agente de inteligencia de la AFI macrista, Dalmau Pereyra para decirle que tenía que relacionar al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández con los crímenes a cambio de algunos beneficios, como no ser alojado dentro del Servicio Penitenciario Federal ni el Bonaerense.

Actualmente Aníbal Fernández es querellante en la causa de Dolores sobre una presunta red de espionaje político-judicial liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Varias veces le habían dicho a la jueza que iba a «arrepentirse», y a decir todo lo que sabía del Triple Crimen de General Rodríguez. Sin embargo, no pudo aportar una sola prueba.

En el nuevo fallo, se recuerda que “estaba inundada de efedrina Argentina en los años 2007 y 2008” y que está probado que Pérez Corradi era un intermediario en la cadena de desvío, comercialización interna y contrabando de efedrina”.

“No es secreto que esta jueza crea que el quid de la cuestión se halla en los extremos de la maniobra ilegal (ingreso y salida de la efedrina), allí es donde hay que hurgar si se pretende encontrar a quienes pensaron, manejaron y/o planificaron el comercio ilegal de efedrina y en resumidas cuentas, a quienes pudo molestar la irrupción de las víctimas de autos. No hay prueba, de momento, que permita sostener fundadamente que las víctimas iban a desplazar a Pérez Corradi de su negocio, no habían captado a su proveedor de efedrina, no se habían quedado con su droguería ya habilitada y autorizada para comerciar con la sustancia; no se registran contactos ni se detectaron comunicaciones con los compradores argentinos y mexicanos a los que abastecía el imputado”, sostuvo la jueza.

Desde 2016, Pérez Corradi está preso condenado por tráfico de efedrina, en la cárcel de Marcos Paz. Bajo el «Programa de protección a testigos e imputados» quiere que lo dejen estudiar Derecho y Comunicación Social.

