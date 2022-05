Tres hermanitos que encontraron deambulando en Cordoba ya tienen hogar

Lo confirmó la mamá de los niños, quien deberá ir todos los días a atenderlos. Además, la mujer pidió trabajo para poder tener una vivienda digna y hacerse cargo de los pequeños.

La madre de los tres hermanitos que fueron encontrados deambulando en medio del frío en una calle de Córdoba confirmó que los menores vivirán con su abuela por 90 días y que ella deberá ir todos los días a atenderlos.

“Se resolvió que estén bajo la guarda de la abuela paterna por 90 días”, confirmó la mujer en diálogo con El Doce, y también aclaró que el domicilio está cerca de la escuela a la que asisten los niños.

“Fui a la Senaf y me preguntaron qué familiar cercano podía estar bajo guarda y les dije que su abuela. Yo no tengo luz ni agua y no es un lugar conveniente para mis hijos”, resaltó.

La madre de los niños de 9, 4 y un año y medio contó que deberá conseguir un trabajo para poder “tener una vivienda digna” y explicó por qué llegó a esa situación: “Antes trabajaba en una empresa de limpieza. Luego quedé fuera y se vino todo a pique, nos quedamos sin luz y sin agua”.

En ese sentido, se hizo cargo del estado en el que encontraron a sus hijos en medio de las calles del barrio Villa Esquiú. “Fue una negligencia total de mi parte y lo reconozco. Y nunca más va a volver a pasar”, expresó.

La mujer contó que cobra asignación por dos de sus hijos y que ahora ese dinero será administrado por la abuela paterna. “Son 23 mil pesos. Es la única ayuda que recibo del estado”, detalló.

También agradeció a la gente que se comunicó con ella para acercarle donaciones y pidió por trabajo.

La madre recuperó el diálogo con el padre de los tres hermanitos de Córdoba

El pasado viernes, un hombre aseguró ser el padre de dos de los hermanitos que fueron encontrados deambulando y este sábado la mujer reveló que recuperó el diálogo con él. También admitió que recibía asistencia de su parte y por parte de la abuela paterna de los chicos.

“Ahora tenemos diálogo por los niños. No era mucho pero sí me ayudada. Si no era él era la abuela. Todos los meses me hacía la compra de mercadería”, dijo sobre el hombre que había reclamado verlos.

“Desde ayer estoy tratando de hablar con alguien de la Secretaría del Menor y la Familia (Senaf). He buscado de todas formas un diálogo para que me digan qué ha pasado con mis hijos. Quiero saber cómo puedo hacer para verlos, para saber si están bien, si están contenidos”, había dicho en una breve entrevista con El Doce.

El hombre contó que los llevaba a la escuela todos los días y que vivían con él, pero que a veces “quieren ver a su mamá” y que ella los había retirado el día anterior para que se quedaran en su casa.

“Estoy separado hace 5 o 6 años de mi expareja. Desconocía la situación en la que estaba, sé que ha tenido problemas con el dueño de la casa. Nunca fui al lugar donde viven porque lamentablemente no tengo relación con ella. Pero confío plenamente en la madre y sé que los va a ciudar”, comentó sobre la situación.

