Tres chequeos al presidente Javier Milei en la entrevista con la BBC

El presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza), brindó este lunes una entrevista al medio británico BBC, donde se refirió a varios temas de la actualidad económica argentina.

A continuación, un chequeo de algunas de sus frases.

“De ser el país más rico del mundo, lo hicieron 140”.

FALSO

En otras ocasiones, Milei aseguró que la Argentina comenzó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y que actualmente se encuentra en el puesto 140.

Para poder realizar una comparación histórica de este tipo se utilizó la serie Maddison, la única que cuenta con datos comparables para períodos históricos extensos, mide el PBI per cápita de cada país por PPA (un índice que pondera los valores de bienes específicos en cada país para comparar el poder adquisitivo absoluto de las monedas).

De acuerdo con el último informe publicado por la organización, la Argentina comenzó el siglo XX en el puesto 13 entre 45 países relevados (según el PBI per cápita medido en Paridad del Poder Adquisitivo -PPA-) y no en el primero, como dijo el presidente.

En tanto, en el año 2018 (último dato disponible) la Argentina ocupaba el puesto número 64 (el PBI per cápita PPA del país era de US$ 18,6 mil) sobre 169 países, mientras que el lugar 140 -que el diputado le atribuyó a nuestro país- estaba ocupado por Tanzania (con un PBI per cápita PPA de US$ 2,8 mil).

Sin embargo, en 1900 la base Maddison no contaba con 169 países en su lista sino con 45. Si la comparación se realiza considerando esta base de países, la Argentina se ubicó en el puesto número 30 en 2018.

Una fuente alternativa que también mide los ingresos de los países es el Banco Mundial. Según la última estimación de la entidad, tomando el PBI per cápita medido en PPA a precios constantes de 2017, la Argentina se ubicó en 2022 en el puesto 57 entre más de 150 países.

“En el último mes los salarios empezaron a ganarle a la inflación, porque subieron 14% y la inflación fue del 11%”

VERDADERO, PERO

Los datos mencionados por el presidente coinciden con la información oficial. El reporte de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que elabora la Secretaría de Trabajo de la Nación señaló que en marzo los salarios tuvieron un incremento del 14%, mientras que el INDEC informó que la inflación de marzo fue del 11%.

Según los datos del RIPTE, en marzo los salarios aumentaron un 2,7% en términos reales (es decir, por encima de la inflación del mes). Este dato está en línea con lo señalado por Milei.

Sin embargo, si se analiza un período más prolongado de tiempo, el poder adquisitivo de los salarios aún se mantiene debajo de los valores previos a la llegada de Milei a la Presidencia: se registra una caída real del 17% con respecto a noviembre de 2023 y del 24% en relación con marzo de 2023.

Índice de evolución del salario real Enero 2023-marzo 2024 Ene-23=100

RIPTE INDEC

ene-23feb-23mar-23abr-23may-23jun-23jul-23ago-23sept-23oct-23nov-23dic-23ene-24feb-24mar-240100908070605040302010110RIPTERIPTEINDECINDEC

