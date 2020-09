Tras ser arrasada por un tornado; Santa Lucía seguirá sin energía hasta mañana a la tarde posiblemente

Lo confirmó José ‘Tata’ Sananez, Intendente de la localidad. “Tenemos un problema grave. La ciudad está sin energía eléctrica y permaneceremos así al menos hasta mañana a la tarde”, anticipó. Un temporal de viento afectó a Santa Lucía en las primeras horas de ayer domingo.

“Desde ayer domingo a la madrugada hasta el martes a la noche vamos a estar sin energía eléctrica. Esto ya fue informado por la gente de DPEC”, expresó el intendente José Sananez, en declaraciones exclusiva a La Dos.

“Tenemos un problema grande. Toda la ciudad está sin luz, y también sin agua potable porque Aguas no tiene la infraestructura suficiente para garantizar el servicio. Van a ser tres días y medio. Puede ser mañana a la tarde”, dijo

“Tenemos entre 80 a 100 postes caídos, y otros 40 a punto de caer”, puntualizó.

“Ayer cuando llegó la gente de DPEC no sabían por dónde empezar. No es un sector: está todo mal. El fenómeno fue muy extraño, porque fue solo un sector. Duró no más de 15 minutos. Afectó mucho el casco céntrico. Por un lado eso fue mejor, porque si la zona más afectada eran los barrios carenciados hoy estaríamos lamentando otras cosas”, alertó.

Radio Dos