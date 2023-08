Tras la derrota en las PASO 2023, cuál es el Plan B de Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta no esperaba perder las PASO. Contra todos los pronósticos que la daban ganadora a Patricia Bullrich -como efectivamente ocurrió-, el jefe de Gobierno porteño tenía toda una estructura y recursos en marcha para convertirse en el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. «No hay plan B», había dicho en la antesala del domingo, como un modo de mostrar que su única aspiración era convertirse en vencedor. Pero como eso no ocurrió, ahora enfrenta un triple desafío con proyección a largo plazo.

La carrera de Larreta tras perder las elecciones es por su propio futuro como político, tanto dentro del PRO o Juntos por el Cambio como por fuera. Y en el marco de la búsqueda de su futuro perfilamiento como dirigente en un escenario político incierto, más aún si se confirma el fenómeno Javier Milei.

Como se mencionó antes, el presente de Larreta es desafiante, con tres cuestiones a las que le tiene que poner atención de ahora en más. En primer lugar está la gestión. El jefe de Gobierno debe transitar sus últimos cuatro meses en el despacho de la Jefatura de la calle Uspallata a la que llegó hace ocho años.

Dejar un lugar después de tanto tiempo no es tarea fácil. Y el deseo es que ese proceso sea sin sobresaltos después de un año de golpes, como lo fue, por ejemplo, tener que afrontar la salida de su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, después del escándalo de la filtración de sus supuestos chats con integrantes del Poder Judicial.

Unidad en medio de los rencores

El segundo desafío tiene que ver con lo partidario y es su lugar en Juntos por el Cambio. En ese aspecto hay una cuestión que según allegados al jefe de Gobierno, tiene que empezar a definirse una vez que quede digerido el resultado del domingo, y es el rol que tomará de cara a la campaña rumbo a las generales.

Durante toda la campaña dijo, a pesar de la dura confrontación que hubo con Bullrich, que la unidad no corría riesgo y que al final del camino iban a estar juntos. Pero pasó mucha agua bajo el puente y eso torna difuso pensar cuál va a ser su lugar de cara a octubre y la intensidad de sus movimientos políticos en caso de formalizar el apoyo a la candidata.

«Se tiene que sentar a negociar con Patricia y definir dónde va a estar», es lo que responden desde el larretismo. Sin embargo, todavía no hay ninguna reunión programada entre ambos.

Lo que ocurra en el plano interno de Juntos por el Cambio será desafiante después de meses de confrontación. ¿Se buscará una recomposición de la relación y la confianza que en algún momento preelectoral hubo entre Larreta, Bullrich y Mauricio Macri?. Los enojos en la vereda ganadora están presentes y el propio expresidente e impulsor de la candidatura de la exministra de Seguridad estuvieron presentes incluso el propio domingo en plena veda.

«Lamentablemente, la agencia que lo hizo es la de este operador oscuro que a tanta gente de Juntos por el Cambio le gusta usarlo que es (Guillermo) Seita», disparó cuando le preguntaron por los mensajes de texto difundidos durante la veda a favor del voto a Martín Lousteau. «Es mugre, en vez de debatir ideas hacen este tipo de cosas que no están bien. Desilusionado de que recurramos a ese tipo de operadores que no sirven para la política», agregó. Sin nombrarlo, la misiva también tuvo como destinatario a Larreta, que tenía hasta el domingo a Seita entre sus asesores.

Qué lugar ocupará después del 10 de diciembre

Y su tercer desafío es trabajar por el lugar que ocupará después del 10 de diciembre. Es que después de los resultados del domingo el nombre de Larreta no está impreso en ninguna boleta. No es candidato a nada, lo que significa que no ocupará ningún cargo ejecutivo o legislativo por voluntad popular. Donde más segura está la prevalencia del PRO es en la ciudad de Buenos Aires, donde es posible que Jorge Macri sea jefe de Gobierno desde diciembre. Pero pasó muy poco tiempo de la derrota del domingo y en el larretismo aún no piensan en esa posibilidad.

