Tras la confirmación del primer caso de Gripe Aviar en Corrientes, buscan evitar que avance en humanos

El SENASA confirmó un nuevo caso positivo de influenza aviar en la localidad de San Cosme. Con este suman 73 las detecciones de la enfermedad, hasta el momento, en todo el país. Desde Nación recomiendan tomar los recaudos necesarios ante los casos positivos.

Desde Nación intentan que la gripe aviar no llegue a humanos. Los especialistas afirman que de contraer el virus de la gripe aviar y otros virus de la gripe de origen zoonótico, como el virus de la gripe aviar de los subtipos A(H5N1), A(H7N9) y A(H9N2) y el virus de la gripe porcina de los subtipos A(H1N1) y A(H3N2), las infecciones humanas se contagian principalmente a través del contacto directo con animales infectados o medios contaminados, aunque no dan lugar a una transmisión eficiente de los virus entre las personas.

No hay datos que indiquen que el virus de la gripe aviar y otros virus de la gripe de origen zoonótico puedan infectar a las personas si los alimentos que consumen han sido bien cocinados.

Los virus de la gripe aviar y porcina y otros virus gripales de origen zoonótico pueden afectar a las personas causando enfermedades que van desde infecciones respiratorias leves a superiores (fiebre y tos) como neumonía, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo o incluso la muerte. También se han descrito grados variables de conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía, dependiendo del subtipo de virus.

La mayoría de los casos de infección humana por los virus A(H5N1) y A(H7N9) se ha relacionado con el contacto directo o indirecto con aves de corral infectadas, vivas o muertas. El control de la enfermedad en los animales es fundamental para reducir el riesgo para el ser humano.

Los virus de la gripe, que hallan un amplio reservorio silencioso en las aves acuáticas, son imposibles de erradicar. La infección humana por los virus de la gripe de origen zoonótico puede seguir produciéndose. Para minimizar el riesgo de salud pública es esencial asegurar una vigilancia cualitativa de las poblaciones humanas y animales, una investigación exhaustiva de cada caso de infección humana y una planificación de la pandemia basada en los riesgos.

Hay tres tipos de virus de la gripe: A, B y C. Los virus gripales de tipo A infectan a los humanos y animales muy diferentes. Los virus gripales de tipo B solo circulan entre las personas y causan las epidemias estacionales. Los virus gripales de tipo C pueden infectar tanto a las personas como a los porcinos, pero la infección suele ser leve y por lo general no se notifica. Los virus de la gripe A son los de mayor importancia para la salud pública debido a su potencial pandemiógeno. Los virus de la gripe de tipo A se dividen en subtipos según las combinaciones de diferentes subtipos dedos proteínas de superficie, a saber, la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). Hay 18 subtipos diferentes de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. En función del huésped original, los virus de la gripe de tipo A se pueden clasificar como aviares, porcinos o de otros animales. Algunos ejemplos son los virus de la gripe aviar A(H5N1) y A(H9N2) o los de la gripe porcina A(H1N1) y A(H3N2). Todos esos virus gripales de origen animal de tipo A difieren de los virus de la gripe humana y no se transmiten fácilmente entre las personas.

Signos y síntomas en humanos

Los virus de la gripe aviar y porcina y otros virus gripales de origen zoonótico pueden afectar a los humanos, causando enfermedades que van desde infecciones respiratorias leves a superiores (fiebre y tos) hasta neumonía, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo o incluso la muerte.

Los síntomas gastrointestinales son más frecuentes en los casos de infección por virus A (H5N1). Con los virus A(H7) se han descrito casos de conjuntivitis.

La infección se manifiesta principalmente con síntomas respiratorios. Algunas características, como el período de incubación, la gravedad de los síntomas y el desenlace clínico varía en función del virus causante.

En muchos pacientes infectados por los virus de la gripe aviar A (H5) o A (H7N9), la enfermedad ha seguido una evolución clínica agresiva. Los síntomas iniciales comunes son fiebre alta (igual o superior a 38°C) y tos.

En la ultima semana detectaron 13 nuevos casos positivos de gripe aviar en la Argentina

